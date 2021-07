Vecina denuncio que intentaron engañarla con un supuesta ayuda económica

Una vecina de Concepción del Uruguay, recibió un mensaje vía WhatsApp que supuestamente llegaba desde el Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se avisaba sobre una ayuda económica para gastronómicos y demás, el cual le llamó la atención.

Según contó a 03442, al final del mensaje decía que si quería más información envíe “consulta”, lo que efectivamente realizó, ya que ella no es del rubro gastronómico.

“Luego de mandar el mensaje me llamaron desde el Nro +54 9 3436 10-7568, diciendo que me habían anotado, (encima que ni siquiera sabían mi nombre) para un bono de 23.000 pesos, ya que me había anotado en el IFE anterior y lo habían rechazado. Para esto ya me dijeron que tenía que dirigirme a un cajero del banco donde tenga dinero y ahí, me iban a pasar un código para que yo ingrese y me de unos tickets”, contó la mujer a 03442.

Cabe destacar que intentamos llamar a este número aportado por la vecina y en los intentos, solo contesta que es un número fuera de servicio.

Más allá de hacer caso a las indicaciones, la víctima de este intento de engaño le dijo al supuesto empleado del Ministerio, que tenía solo cuenta de banco en la cual pago mi facultad donde ella deposita solo para transferir, por lo que el sujeto que estaba al teléfono le dijo que no servía, ya que tiene que ser una cuenta activa, que reciba sueldos, jubilaciones o demás.

Cuando le expliqué que no tengo ninguna cuenta de esas, me dijo que entonces no iba a ser posible, que lo lamenta.

“Yo le expliqué que tengo todas las tarjetas de recarga (las cuales todas tienen cbu) que servían si era para enviar dinero. Y me respondió que no, que tiene que ser una cuenta activa. En fin, lo que querían era retirar el dinero de mi cuenta (si tuviese), como tantas otras veces han estafado a tantas otras personas”, finalizó la joven estudiante.

Mensaje recibido por WhatsApp :

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 266/2021

RESOL-2021-266-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2021

VISTO el Expediente N° EX-2020-76673232- -APN-DGD#MT, las Leyes Nros 24.013 y 27.264 y sus respectivas normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nros. 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y complementarias, 198 del 16 de abril de 2021 y 201 del 19 de abril de 2021 y sus respectivas modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias se creó, en el ámbito de este Ministerio, el “Programa REPRO II”, que consiste en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 201 del 19 de abril de 2021 se estableció el “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente”.

Que el “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente” consiste en el pago de una suma dineraria de hasta PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) a trabajadoras y trabajadores independientes del Sector Gastronómico, encuadrados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) o en el Régimen de Trabajo Autónomo, que reúnan las condiciones establecidas en la medida que dispuso su creación.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 198 del 16 de abril de 2021 se establecieron medidas transitorias en el ámbito del Programa REPRO II, con motivo de las medidas de prevención establecidas mediante los Decretos Nº 235 del 8 de abril de 2021 y su modificatorio Nº 241 del 15 de abril de 2021, en el marco de la Pandemia del COVID-19.

Que las medidas de prevención mencionadas en el considerando precedente fueron prorrogadas hasta el 21 de mayo de 2021 mediante el Decreto Nº 287 del 30 de abril de 2021.

Que en virtud de las medidas de prevención vigentes en el marco de la Pandemia del COVID-19 y el consecuente desarrollo e implementación del “Programa REPRO II” y del “Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente” para afrontar la situación económico y social producto de dicha pandemia, resulta pertinente realizar modificaciones y adecuaciones de la normativa en ambos Programas.

Que entre dichas medidas, resulta pertinente ampliar el alcance del Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente a trabajadores y trabajadoras independientes registrados en sectores críticos afectados por la situación de la Pandemia del Covid-19.

Que asimismo, deviene necesario incrementar el monto del subsidio destinado a los empleadores y empleadoras encuadrados en los sectores críticos y en el Sector Salud del Programa REPRO II, de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000) a PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000) para los salarios devengados en el mes de mayo de 2021 y también incrementar el monto del subsidio por el mismo importe para los beneficiarios del Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico Independiente.