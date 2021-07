Prisión preventiva para otro violento de Concepción del Uruguay

Los casos de violencia de género son una diaria en los Tribunales de Concepción del Uruguay y este viernes se trató la situación de otro detenido por hechos de estas características, el cual deberá cumplir con una medida de prisión preventiva.

Se trata de ARB, de 42 años de edad, representado por el abogado penalista, doctor José Pedro Peluffo, en causa que lleva adelante el fiscal auxiliar N° 4, doctor Diego Rueda.

En la audiencia desarrollada ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, el fiscal dio lectura a los hechos atribuidos a este individuo, señalando que 26 de enero su ex pareja se hallaba en el lugar de trabajo en el Barrio Malvinas Argentinas, este se hizo presente en lugar pidiendo hablar con ella, oportunidad en la que la amenazó con que la iba a matar a ella y a todos los que se interpusieran ya que no le importaba nada, levantándose la remera para mostrarle la culata de un arma de fuego de utilería, tipo revólver, para luego pegarle un golpe de puño en la nuca. Posteriormente, mientras ambos estaban en el domicilio, ARB se puso una cuchilla tipo carnicero en la cintura al tiempo que le expresaba a la víctima que volviera con él y con sus hijas, que si no volvía con él la iba degollar.

Los hechos continuaron y en fecha 21 de junio de cuando la mujer se encontraba en su domicilio del Barrio Zapata, llegaron llorando sus hijos en un remís luego de haber pasado el día con su padre y ex pareja de este, diciendo que les profirió a los menores frases amenazantes tales como ‘los voy a matar’, ‘voy a matar a todo el que se interponga’, desobedeciendo así la orden impartida por el juez de Familia y Penal de la jurisdicción que le impuso la exclusión del hogar conyugal, prohibiéndole al mismo el acceso al lugar, ni acercarse a un radio de 200 mts ni realizar actos perturbadores en su vivienda, en su ámbito laboral, ni en la vía pública contra la denunciante y su grupo familiar.

Pero el 18 de julio el sujeto fue nuevamente a lo de su ex pareja llamando a la puerta por lo que la mujer activó inmediatamente el botón antipánico y dio aviso a la Policía.

De esta manera, ARB cometió cinco delitos, los que el fiscal enmarcó en “Amenazas calificadas” (primer y segundo hecho); “Amenazas y desobediencia judicial” en Concurso Ideal (tercer y cuarto hecho) y de “Desobediencia judicial” (quinto hecho), todo en contexto de violencia de género y en concurso real entre sí.

Por esta razón y para preservar la integridad de la damnificada y su familia, así como el evitar el entorpecimiento de la IPP, el doctor Rueda solicitó la prisión preventiva por el plazo de cuarenta y cinco días.

A su turno el doctor José Pedro Peluffo, se opuso al argumento del fiscal, señalando que son meras especulaciones, y que su pupilo procesal desconocía las medidas impuestas.

Peluffo alegó que se está trabajando mal y se está jugando con la libertad de las personas, por po que le parece exagerada la medida solicitada, y cree que la Prisión Preventiva es la medida más grave prevista, pidiendo la soltura con medidas de coerción.

Oídas las partes, el juez dispuso la prisión preventiva del imputado, pero por un plazo de 30 días, por lo que ordenó sea alojado en dependencias de la Comisaría Primera.