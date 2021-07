Prisión preventiva para acusado de varios hechos violentos

Este lunes por la mañana, pese a la feria judicial, el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, tuvo al menos dos audiencias en las que se definió la situación de imputados por diferentes hechos.

Como se informara anteriormente, se dispuso la prisión preventiva de dos sujetos por el plazo de 45 días, acusados del asalto y lesiones, perpetrado en perjuicio de un local de celulares ubicado en calle Sarmiento, casi bulevar Araoz.

Momentos más arde tuvo lugar otra audiencia, en la que se trató la misma medida para con Néstor Fabián Verdinelli de 51 años, que fuera detenido tras violentos hechos, en los cuales resultara lesionado de gravedad un funcionario de la Policía de entre Ríos.

La causa es llevada adelante por el fiscal Nº 4, doctor Diego Rueda, ejerciendo la defensa el doctor Ernesto Figún, quien solicitara una suspensión de juicio a prueba (probation).

Alegato fiscal

La audiencia se desarrolló ante la juez de Garantías, doctora Melisa Ríos, quien escuchó el relato del fiscal sobre los hechos atribuidos, en los que se imputa que en horas de la noche del 7 del corriente la ex pareja del acusado salía de su trabajo en Clínica Uruguay cuando observó que estaba la camioneta de Verdinelli, marca Ford F100 estacionada sobre calles Galarza y Ugarteche, por lo que dio la vuelta y tomó por calle Supremo Entrerriano para dirigirse a su domicilio, pero al llegar Verdinelli ya estaba esperándola.

Fue allí que con tono amenazante le exigió la llave del auto que le había dejado luego de la separación, por lo que la mujer le dijo que se vaya pero Verdinelli se habría acercado pidiéndole la entrega del celular.

Así comenzó un forcejeo, instante que el acusado le sacó la mochila a su ex mientras gritándole a esta que “Esto no va a quedar así”, tras lo cual la víctima corrió en dirección a su casa no ingresando a la misma por miedo a que estaba su hijo de 12 años, que sigue corriendo mientras Verdinelli la corría entre los autos que estaban estacionados.

La mujer llamó al 101 al ver que su ex no continuó detrás de ella, llegando los efectivos que la acompañaron hasta el domicilio y al ingresar constataron la presencia de Verdinelli con menor y la mochila sustraída en el suelo.

Tras esto, el personal policial salió del domicilio junto al hombre para identificarlo, recibiéndose la orden de detención, por lo que se lo notificó de la medida por lo que este sujeto comenzó la fuga por calle Combatientes de Malvinas hacia las vías.

Tras perseguirlo, los uniformados intentaron reducirlo y este se habría resistido lo que habría originado la caída del oficial inspector Gabriel Velázquez que resultó fractura epífisis proximal húmero derecho.

Las conductas de Verdinelli encuadran en lo previsto por los arts. 4 y 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y en los delitos de amenazas calificadas, robo, hurto en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones graves.

Por otra parte y según señalara el fiscal, en entrevista de la Oficina de Violencia de Género, surgió que la damnificada ya viene sufriendo violencia física y psicológica y que ello fue la causa de su separación.

EL fiscal Rueda realizó así el pedido de prisión preventiva, alegando la existencia de riesgos procesales peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación penal, asegurando que la mujer está desprotegida, por lo que pidió una medida por 30 días.

Emoción violenta

A su turno, el defensor Figún se opuso a la pretensión de la Fiscalía, considerando que del relato de los hechos hay que tener en cuenta los relatos de la mujer y su cliente, un hombre de 51 años, que “siempre se dedicó a trabajar sin conflictos con la justicia”.

Figún resaltó que Verdinelli vio que estaban en juego cosas de su propiedad (celular, llaves de vehículo) y varias veces se las pidió a su ex esposa y por eso ingresó a la casa de la víctima; tienen una relación en la que está permitido ingresar a la casa de cada uno, agregando que cuando ve que se le quedaban con sus cosas, entró en un estado de emoción violenta que provocó ese altercado. El abogado defensor aseguró que el oficial de Policía se cayó solo y que Verdinelli se quiso retirar del lugar donde estaba en conflicto con su ex y no quiso escapar de los policías.

Escuchadas las partes, la jueza resolvió disponer la prisión preventiva, en orden los delitos de “Amenazas calificadas, robo, hurto en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones graves” por el plazo solicitado de 30 días, por lo que Verdinelli habrá de continuar alojado en la Comisaría Primera.