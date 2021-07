“Presentaremos una oferta plural encabezada por un radical para las PASO”, dijo Rubén Dal Molín

Con vistas a las PASO 2021, el senador provincial Rubén Dal Molín (Federación-Juntos por el Cambio), dijo que “el radicalismo entrerriano tendrá en estas elecciones de medio tiempo una oferta electoral encabezada por un hombre o una mujer del partido”.

De esa manera, el legislador que integra la mesa de conducción de “Construir” aseguró que su espacio “tiene una fuerte representación territorial e impecables gestiones municipales, con vocación de poder y que cuenta con una fuerte convocatoria para diseñar un proyecto de gobierno para los entrerrianos”.

“Construir es un espacio abierto y, por ello, incluye a hombres y a mujeres de otros partidos políticos y, por ende, también todo el abanico que conforma el radicalismo. No nos debe sorprender que la integración de la lista para las PASO 2021, sea plural”, señaló Dal Molín.

“Nos guía la convicción, por cuanto descartamos, como piensan algunos, que nuestro armado tiene un objetivo de muy corto plazo que concluye en un arreglo de cúpulas, a esto lo descarto”, aseguró, al tiempo que señaló: “como en todo espacio existen algunos integrantes cuyos objetivos y miradas no coinciden con el objetivo grupal y por eso buscan otros horizontes. Lo nuestro es construcción colectiva, que se consolida día a día; lo que nos asegura tener un muy buen performance en las PASO de septiembre”, enfatizó Dal Molín.

El senador reconoció que si bien “no hace mucho que se conformó Construir, eso no quiere decir que quienes las integramos no tengamos experiencia y años de trabajo en el diseño de políticas públicas y partidarias”.