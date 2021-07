No fue la única vez: Investigan quien fue el agresor de la voluntaria en el CEF Nº3

En horas de la noche del sábado, dábamos a conocen en 03442, que una voluntaria que desarrollaba sus tareas sanitarias en el vacunatorio del Centro de Educación Física Nº 3 de Concepción del Uruguay (CEFN3), fue víctima de un inadaptado individuo, que ofuscado por no recibir una segunda dosis de la vacuna al no tener turno previo, la atacó físicamente e insultó. Este no sería el único caso ocurrido en estas circunstancias y todo es materia de investigación.

Tras el hecho, de acuerdo a lo que pudimos averiguar, este sujeto (que tenía barbijo como todos) se fue del lugar inmediatamente, sin poder ser identificado.

Luego del lamentable suceso, ocurrido el viernes pasado, el Secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de la Municipalidad, Miguel Toledo, expresó “Hemos radicamos la denuncia. Entendemos la ansiedad de la ciudadanía ante el contexto que estamos atravesando, pero no podemos naturalizar este tipo de situaciones. Todo el equipo de Salud está realizando una noble tarea y con gran esfuerzo”.

No sería la única situación violenta

El hecho generó el repudio generalizado del personal de Salud y de los vecinos que ven a diario el sacrificio y dedicación de todo el personal abocado a la campaña de vacunación y llevó a que desde el municipio se acordaran acciones de prevención con la Policía de Entre Ríos con el objetivo de contar con presencia policial en cada jornada de vacunación.

Lamentablemente, de acuerdo a lo que pudo establecer 03442, este caso de violencia injustificada bajo todo punto de vista, se suma a otro ya sucedido días antes, cuando otra persona llegó a agredir a una de las enfermeras en similares circunstancias.

Cámaras de seguridad

A raíz de estos incidentes la Justicia tiene en sus manos las denuncias realizadas en sede policial, pero no se cuenta con los datos filiatorios de los agresores, por lo que se están monitoreando las imágenes de las cámaras de seguridad, para tratar de individualizarlos y ordenar su detención.

De lograrse esto, ambas personas deberán rendir cuenta de sus actos por lesiones y amenazas, que si bien no pasaron a mayores, deben tenerse en cuenta para evitar posibles nuevos actos de violencia y mayores consecuencias.

Es de espera que la población entera entienda que quienes están al frente de esta campaña, son trabajadores de la Salud que se sacrifican día a día y ponen en riesgo su propia salud, por la población y que esto no vuelva a ocurrir, solo por empatía para con ellos y más allá de la presencia policial.