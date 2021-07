Marcos Favre es el nuevo presidente de Club Social y Deportivo San José

El joven empresario sanjosesino reemplaza a Hugo Zanini, histórico dirigente de la Institución, que continuará trabajando en la dirigencia del Club. La entrevista completa

En una asamblea llevada a cabo el pasado miércoles, Marcos Favre asumió la presidencia del Club Social y Deportivo San José, reemplazando al histórico Hugo Zanini luego de casi treinta años al frente de la Institución y que desde hace tiempo había manifestado su decisión de no seguir al frente, aunque integrando la Comisión Directiva.

Marcos Favre de 34 años y vinculado al Club San José desde hace muchos años, encabeza la nueva Comisión Directiva. Horas después de su asunción dialogó en Radio 97.1 La Voz de la Ciudad en el programa Licencia para Hablar con Francisco Maquiavelo.

“Era un cambio necesario como hablábamos con Hugo (Zanini) que en algún momento se tenía que dar, Hugo ya estaba cansado, a uno se le pone la piel de gallina, la verdad es que es un dirigente que desde 1980 fue presidente por primera vez a los 24 o 25 años”. “Ha hecho una campaña muy larga, muy buena en el Club, ha estado en todos los momentos, cuando se la ha pasado mal, él y mucha gente más como Eduardo Decurgez, ni hablar Eduardo Pigozzi” sostuvo Marcos Favre.

Y recordó: “En 2008 éramos hinchas, íbamos a todos lados a mirar el fútbol, el básquet, el vóley, la verdad que siempre lo hicimos, desde chiquitos, de hecho desde los seis años que hago deporte e hice todos los deportes en el Club. A los 22 años en una charla mirando un partido de básquet me invitan luego de haber salido últimos en la liga provincial a participar, a hacer todo lo posible para mejorar el básquet del Club San José” afirmó Favre al referirse a sus inicios en la etapa dirigencial.

Y continuó en su diálogo en la radio comentando que en 2012 “luego de una temporada donde habíamos salido segundo con derecho al ascenso al torneo federal que no quisimos jugar por la inexperiencia como dirigentes, empezamos a hablar que lo que había que hacer era unificar el básquet, con un proyecto y un entrenador que sea la cabeza, dos años o tres después con el apoyo de muchos dirigentes más se trajo un entrenador de primera que coordinaba lo que era el mini, se logró pasar del puesto 40 del básquet de intermedias a estar entre los mejores 10 de la provincia, luego se ganó el ascenso al torneo federal” señaló.

Y agregó: “Hoy está super asentado con una campaña espectacular que se hizo, esa fue un poco mi carrera. Hace quince días en una charla de subcomisión de básquet como estábamos en una etapa final del torneo federal, había que viajar, y sale el tema de cuándo nos vamos a decidir por un cambio, Hugo ya lo había planteado en otras ocasiones que está cansado y le gustaría que venga gente nueva” afirmó.

“No nos animábamos o en mi caso no teníamos el tiempo necesario, un montón de cosas, empezamos a charlar en la subcomisión y ahí dijimos que para hacerlo había que tratar de hablar con todos”. “Le dije a Hugo que tenía ganas de ser presidente, estuvimos hablando casi dos horas en su casa, la idea le gustó sobre lo que yo pensaba y mucha gente también, él me ofreció seguir o no, lo que me pareciera a mí para él estaba bien, le dije que del Club no se podía ir” sostuvo el flamante nuevo Presidente del Club San José.

Y añadió: “La experiencia que él tiene no la tiene en la provincia de Entre Ríos me animaría a decirte, eso no se puede perder, así fue lo que sucedió, fue muy rápido”. “Nuestra idea es que las subcomisiones sigan trabajando como están trabajando, pero organizar lo que es la Comisión Directiva porque como bien decía Hugo, las subcomisiones mantuvieron el Club durante muchos años”.

Primeras acciones

En la extensa charla, entrevistado en radio La 97.1, Favre comentó las primeras medidas que tomará la nueva comisión: “Queremos empezar a organizar toda la parte societaria del Club, tener mejores registros, muchas veces nos ha pasado que no tenemos la cantidad de socios exactos, algunos se borraban, otros no pagaban, pequeñas cositas que la idea es que lo haga la Comisión Directiva”.

Con respecto a lo primero en que se trabajará será en el fútbol mayor “luego iremos hablando con el Infanto, el femenino, los veteranos, la idea es arrancar por ese lado, en lo que no estoy tan a tono como tal vez el básquet y el voley”.

“Antes del torneo de 2020, los chicos de la primera que son todos chicos del Club habían tenido un lindo gesto y esa temporada iban a jugar todos gratis, de hecho ayudaron a las terminaciones de vestuarios, es una buena señal, sería un buen comienzo en tiempos difíciles”.

Y también agregó: “En el básquet fue una época de transición complicada por un inconveniente de salud del entrenador que hizo un trabajo enorme, salimos a buscar un entrenador para jugar el torneo, temíamos perder la categoría si no se jugaba, quiero destacar el trabajo de Guillermo Denis y varios de los chicos que realmente se animaron, fue un esfuerzo tremendo”.

Próximos pasos

“Ahora habrá que reestructurar el lineamiento desde la primera, intermedia y minibásquet, es una lástima que los chicos estén fuera de los Clubes, tienen que estar, tener el sentido de pertenencia, los que estuvimos cuando fuimos chicos dentro del Club, es una etapa hermosa que no te olvidás nunca y te hace bien”.

“Con el voley fue la misma situación, la diferencia es que se tomó coraje y tuvieron la decisión muy acertada, se maneja de una manera diferente, son distintos costos, fue una buena decisión, están organizados y económicamente bien son prolijos de la mano de María José Hoet y toda la gente que la acompaña, calculo que este año la liga nacional que viene van a jugarla, dos de las tres disciplinas más importantes a nivel nacional y somos los únicos de la provincia compitiendo” puntualizó.

La nueva Comisión Directiva:

Presidente Marcos Favre

Vicepresidente Gonzalo Brau

Secretario Hugo Zanini

Tesorero Víctor González

Secretaria de actas Marta Péndola

Vicetesorero Juan Pablo Diz

Vocales

Guillermo Denis

Raúl Sánchez

María José Hoet

María Fernanda Otero

Casio Bondaz

Federico Voeffray

Suplentes

Sofía Guibaudo

Edgardo Tournour

Gonzalo Guiffre

Federico García

Revisores de cuentas

Alejandro Loker

Jorge Vernaz

FUENTE INFOPALMARES