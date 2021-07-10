Lobo y Juve de visita y Depro en casa

Gimnasia visita a Crucero del Norte, en Posadas, pór la fecha 12 del Torneo Federal A. El encuentro se jugará desde las 15. Por su parte, Depro será local de Boca Unidos de Corrientes y Juventud Unida visitará a Sportivo Belgrano.
*DEPRO COLON (ER) *BOCA UNIDOS CORRIENTES 11/7/2021 15:00 GIL JOAQUIN SAN PEDRO YACANTE * GUILLERMO LUJÁN SUAREZ LEONEL SAN ANTONIO DE ARECO NARDELLI MARTIN LUJÁN
*CRUCERO DEL NORTE POSADAS *G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY 11/7/2021 15:00 SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES PEREZ * SERGIO MAURICI0 CORRIENTES AGLI MARIANO EXEQUIEL OBERA FRANCO ANDRES CORRIENTES
*UNION S. RAFAELA *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 11/7/2021 15:30 CORREA JONATHAN * DANIEL CÓRDOBA CÓRDOBA GUIDO* CONCORDIA ZAMORA DANIEL* ALFREDO PARANA LEZCANO GARCILIANO RODRIGO PARANA
*SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA * GIMNASIA Y TIRO SALTA 11/7/2021 15:30 LOBO MEDINA* LUIS ORLANDO TUCUMÁN PONCE JOSÉ TUCUMÁN MARTIN MAURICIO EXEQUIEL TUCUMÁN ARGAÑARAZ LEILA TUCUMÁN
*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 11/7/2021 15:30 AMICONI BRUNO SALTO VIGLIETTI CARLOS JAVIER SALTO BADANO JOAQUIN SALADILLO FERREYRA BRIAN VENADO TUERTO
*CRAL. NORTE SALTA *RACING CBA CÓRDOBA 11/7/2021 15:30 BEJAS NELSON* MATIAS TUCUMÁN FERRARI * GONZALO JAVIER ROSARIO CORIA NAZARENO CAÑADA DE GÓMEZ FLEITAS HUGO ROSARIO
*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 11/7/2021 15:30 GUAYMAS TORNERO FEDERICO* SALTA YARECO * CRISTIAN ARIEL SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN SALTA BENITEZ GUSTAVO SALTA
LIBRE: Chaco For Ever (Resistencia).
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