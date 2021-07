La CE 850 volvió con todo

La 850 Reactivó el calendario provincialc on un gran parque de máquinas Competición Especial 850 pone en movimiento de nuevo la actividad.

El gélido viento invernal tajaba la recta principal del autódromo concepcionero con una temperatura típica de Julio. Poco importó ese detalle al momento de escuchar la inefable sirena y ver el agitar de la bandera verde que determina el inicio de la actividad tras un largo trajín de más de tres meses.

Clase Procar 1100: hasta ahora la clasificación más peleada, fueron apareciendo varios protagonistas a lo largo del día. Terminaría apareciendo Diego Cabandié que sorprendió con un intento certero para aventajar por 100 milésimas al puntero del torneo, Gabriel Alfaro.

Copa Seniors Procar 1100: Momentos de zosobra, los dos pilotos que mas puntos suman en el torneo por el momento están out, Fabián Conte por un golpe al paredón y Carlos Barreto con problemas mecánicos. Jorge Lambert captura el 1 provisorio.

Clase C: La clase más multimarca de la provincia no podía ser menos, en un día donde se vieron varios debuts, pero también la vigencia y velocidad de los mas experimentados. El ex campeón Esteban Benitez le ganó la pulseada a Franco Bonasegla en la pelea por la pole.

Este domingo a partir de las 10:00 AM comienza la actividad con precalentamientos, clasificaciones, carreras sprint y las finales que comenzarán a las 14:00 hs. El evento se transmitirá por las radios CdelU Sports y Vértigo de Carrera.

Andrés Fleitas – Prensa Autódromo CdelU

Fotos : Andres Queirolo