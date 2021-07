Hein: «En dos años, 420 mil trabajadores perdieron su empleo y el estado sumó 100 mil»

El diputado nacional Gustavo Hein, reclamó que los distintos niveles del estado no han priorizado la conservación del empleo privado, tanto es así que este año «la comisión de Pymes de la Cámara, que integro, no se reunió ni una sola vez».

Según un estudio elaborado por la Fundación Mediterránea – IERAL, nuestro país, entre la crisis de 2018 y el 2021, perdió más de 400 mil puestos de empleo privado, mientras que el estado ensanchó su planta, sumando 100 mil personas entre los tres niveles (nación, provincia y municipio).

«Preocupa muchísimo que no noten cómo afecta esto a la presión tributaria. Este es un momento de cuidar el empleo privado, no sólo porque es el generador de riqueza natural, sino además porque genera empleo de manera federal, y no sólo donde los estados pueden costearlos» argumentó el legislador.

«Esta realidad no es nueva. Estos datos asustan a los gobiernos, pero frente a situaciones de descontento social, incrementan la cantidad de empleados estatales, sin contemplar que los que costearán estos empleos, están perdiendo el suyo. Necesitamos que se proteja a las Pymes, que son las que emplean a 2 de cada 3 de trabajadores en nuestro país».

«Al mismo tiempo que pedimos delinear un plan serio para impulsarlas, se nos niega reunir a los diputados en la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Desde el año pasado estamos esperando que el oficialismo convoque a una sesión para al menos plantear estas problemáticas, pero su presidente Sergio Casas no ha priorizado este encuentro. Si no escuchan a los legisladores, es porque tampoco pretenden escuchar a los pequeños comerciantes y empresarios que han sufrido muchísimo estos años», argumentó el dirigente oriundo de Basavilbaso.

Por último, marcó: «Somos el país que destina mayor presupuesto de su PBI al sostenimiento del empleo público en todo latinoamérica. Si no vemos que las empresas están cada vez peor, no tendremos un futuro viable para la economía nacional en un tiempo próximo. Necesitamos hacer algo cuanto antes o será, para muchos en nuestro país, demasiado tarde» culminó.