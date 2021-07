Gimnasia recibe al líder

Gimnasia recibe el domingo, desde las 15:00, al líder de la Zona B del Federal A, Racing de Córdoba. Será una dura y linda prueba para el equipo de Hernán Orcellet.

La fecha completa es la siguiente:

Sábado 31

*DOUGLAS HAIG PERGAMINO vs. *CHACO FOR EVER RESISTENCIA 31/7/2021 15:00 MARCOS FERNANDO OMAR * BAHÍA BLANCA GOROSITO LEOPOLDO * RIO COLORADO HOURTICOLOU MARCOS GONZALO * CORONEL DORREGO NABBIETTI JUAN * RIO COLORADO

*BOCA UNIDOS CORRIENTES vs. *CRUCERO DEL NORTE POSADAS 31/7/2021 15:30 MARTIN MAURICIO EXEQUIEL * TUCUMÁN ARGAÑARAZ LEILA ROMINA * TUCUMÁN PONCE JOSÉ * TUCUMÁN RIOS MARIA SOLEDAD * RESISTENCIA

Domingo 1

*G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY vs. *RACING CÓRDOBA 1/8/2021 15:00 GIL JOAQUIN * SAN PEDRO CÓRDOBA GUIDO * CONCORDIA GONZALEZ MARIANO RAMON * SANTA FE BONO OSCAR * JUNÍN

*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU vs. *UNION S. RAFAELA 1/8/2021 15:00 SILVESTRE ENZO * SANTA FE ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA MOYA MAXIMILIANO * SANTA FE FOLMER SANTIAGO * VICTORIA

* GIMNASIA Y TIRO SALTA vs. *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 1/8/2021 15:30 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO CACERES NESTOR FABIAN * SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ LUIS FERNANDO * SANTIAGO DEL ESTERO

*SARMIENTO RESISTENCIA vs. *DEPRO COLON (ER) 1/8/2021 15:30 BENITES GUSTAVO FEDERICO * SALTA YARECO CRISTIAN ARIEL * SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN * SALTA CARDOZO WALTER * JUJUY

*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ vs. *CRAL. NORTE SALTA 1/8/2021 16:00 CARRANZA ALVARO * VILLA MARÍA GUZMAN MARCOS DAVID * PASCANAS GONZALEZ MATIAS * SAN FRANCISCO BILLONE CARPIO MATIAS EZEQUIEL * CÓRDOBA

LIBRE: Sportivo Belgrano (San Francisco).