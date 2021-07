Frigerio en Concepción del Uruguay

Los precandidatos de la Lista Juntos recorrieron la localidad de Concepción del Uruguay y concluyeron la intensa agenda con un encuentro de jóvenes en la Plaza Constitución. “La juventud está descreída y decepcionada de la política”, interpretó Frigerio y remarcó la importancia de buscar herramientas para cambiar la realidad.

“Necesitamos mostrarle a los jóvenes que hay futuro en Entre Ríos. Quiero plantearle eso a la juventud; no sé si les voy a sacar ese descreimiento porque son muchos años de una política divorciada de la realidad, muchos años de políticos que se la pasan hablando de otros políticos y echándoles la culpa a otros de la triste realidad que nos toca vivir”, puntualizó el precandidato en primer término de la lista Juntos, al tiempo que destacó: “Vamos a hacer el esfuerzo para terminar con este divorcio entre la política y la gente, y sobre todo entre la política y los jóvenes”.

“Tenemos que cambiar eso y hablar de los problemas que afectan a la juventud, a toda una generación. Tenemos que hablar básicamente sobre qué futuro van a tener, qué trabajo van a conseguir”, marcó Frigerio el viernes por la tarde en la Plaza Constitución, habitual punto de encuentro de la juventud de La Histórica.

“Los chicos necesitan estudiar y saber que eso que les va a servir para enfrentar los desafíos del futuro”, puntualizó el referente de la lista Juntos y recordó que las estadísticas marcan que el 50% de los jóvenes entrerrianos no termina el secundario.

“Ese descreimiento que ellos tienen sobre la política no significa que deban bajar los brazos, los invito a que confíen, a que se sumen y que entiendan que lo que está en juego les pertenece y es su futuro”, concluyó.

Cabe destacar que en Concepción del Uruguay, Frigerio estuvo acompañado por Marcela Ántola, Atilio Benedetti y Mauricio Davico, quienes integran la Lista Juntos que competirá en las internas de Juntos por Entre Ríos en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán en septiembre.

Actividades en La Histórica

La agenda en Concepción del Uruguay de los precandidatos incluyó también un encuentro con la mesa departamental de conducción en la que participaron referentes de todos los sectores que integran el frente Juntos por Entre Ríos; la visita a un merendero que cumple un importante rol social en el Barrio Mosconi, reuniones con emprendedores locales y el paso por la Defensa Norte, una importante obra que era el reclamo de los vecinos en la última década y que se puso en marcha en 2017. “A pocos días de ser inaugurada, es una realidad. Celebramos la continuación de la acción de gobierno de esta obra que beneficia a muchísimos vecinos de la zona norte que sufrían inundaciones del Río Uruguay, que ingresa por el arroyo ‘El Gato’ recurrentemente”, destacó Frigerio quien era ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda cuando el inicio de la obra.