Empate sin goles del Depro

Depro igualó en su cancha sin goles ante Gimnasia y Tiro de Salta mientras que Sportivo Las Parejas venció, como visitante, 2 a 0 a Crucero del Norte con tantos de Romero y Salvatierra, en el arranque de la fecha 13 del Torneo Federal A de fútbol. Esta tarde, Gimnasia será visitante de Chavo For Ever, desde las 15:00 con el arbitraje de Adrián Franklin.

La fecha completa es la siguiente:

*CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. *G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY 25/7/2021 15:00 FRANKLIN ADRIAN * SANTA FE GONZALEZ MARIANO RAMON * SANTA FE AGLI MARIANO EXEQUIEL * OBERA SILVESTRE ENZO * SANTA FE

*UNION S. RAFAELA vs. *BOCA UNIDOS CORRIENTES 25/7/2021 15:00 ASCENZI SANTIAGO JULIAN * ESCOBAR CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA LUZZI DAVID SERGIO * COSQUÍN FLEITAS HUGO * ROSARIO

*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 25/7/2021 15:30 CARRANZA ALVARO * VILLA MARÍA MIHURA CARLOS JAVIER * MERCEDES GUZMAN MARCOS DAVID * PASCANAS BILLONE CARPIO MATIAS * CÓRDOBA

*CRAL. NORTE SALTA vs. *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 25/7/2021 15:30 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO JOSÉ * SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ LUIS FERNANDO * SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA WILLIAMS RICARDO * SANTIAGO DEL ESTERO

*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO vs. *SARMIENTO RESISTENCIA 25/7/2021 15:30 SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO * CORRIENTES AYALA ANGEL ESTEBAN * CORRIENTES

LIBRE: Racing (Córdoba)