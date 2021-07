El VAR: Su discutida aplicación y funcionamiento

Por el Dr. Fernando Spiazzi: Esta no es la primera columna que escribimos sobre este tema, en realidad desde el comienzo de su aplicación en el mundial de Rusia, opinamos en lo difícil que resultaba su puesta en escena y en la práctica,

Hay frases que parecen de Perogrullo pero que pintan realidades para muchas secuencias del deporte, “UNA COSA ES LA TEORIA Y OTRA COSA MUY DISTINTA ES LA PRACTICA” frase muy utilizada, encaja perfectamente con la utilización del VAR en los partidos de futbol.

Los cambios en las reglas de futbol son decididos por la internacional Board y es lógico pensar que con el VAR buscaron evitar un montón de injusticias que hasta 2018 ocurrían en el contexto del futbol mundial.

Esta visión de evitar injusticias y decisiones arbitrales erróneas derivo en diferentes posiciones y utilización de más material humano, primero dentro del campo, recordemos que en la champions se utizaban árbitros dentro del aérea para colaborar con los árbitros principales, es decir, no es nueva la problemática arbitral y los problemas que se derivan de quien intenta impartir justicia y no lo consigue.

HISTORIA DEL ÁRBITRO.

En 1889 se acordó que el referee tuviese autoridad para dictaminar faltas sin necesidad de que fuesen solicitadas (a favor o en contra) por los jugadores.

En 1891 los umpires (colaboradores que tomaban decisiones a pedido de los jugadores) se convierten en líneas (en 1996 denominados asistentes)

En 1991 Un siglo después de la institucionalización del árbitro como se reconoce actualmente, la FIFA incorpora al Trío Arbitral un cuarto árbitro.

En 2008 la FIFA introduce para los partidos de competiciones internacionales la figura del “asistente de gol”, dos, una en cada línea de fondo.

HISTORIA DEL VAR

Antes del VAR llegó el denominado “Ojo de halcón”, aquella cámara que determina si el balón cruza o no la raya. El proceso de aprobación demuestra lo cerrado que eran los dirigentes del fútbol en torno a cualquier innovación tecnológica. A la International Board (IB), entidad encargada de las reglas del fútbol desde 1886, Adidas le presentó en 2005 un prototipo de la tecnología disponible para establecer si un balón había cruzado o no la línea de gol

Fueron los holandeses 2012 quienes trajeron la tecnología del VAR, que primero fue negada por la FIFA.

Los holandeses hicieron caso omiso, probaron el sistema y apoyados en la presión mundial en 2015, por fin, la IB autorizó experimentos oficiales. Siempre defendiendo la universalidad del juego y, preocupados por no cambiar la esencia del mismo, decidieron limitarlo a los cuatro usos actuales. Así, en 2018, pocos meses antes del Mundial, se aprobó.

FORMA DE UTILIZARLO

PRIMER PASO

Se produce una incidencia

El árbitro informa a los asistentes de vídeo, o los asistentes de vídeo recomiendan al árbitro que se revise una decisión o incidencia.

SEGUNDO PASO

Revisión y recomendación de los asistentes de vídeo

Los asistentes de vídeo examinan las imágenes grabadas e informan al árbitro mediante un sistema de audio de lo que están viendo en pantalla.

TERCER PASO

Decisión/acción arbitral

El árbitro toma la decisión o actúa adecuadamente tras ver el vídeo en el lateral del campo o basándose en la información que le han comunicado los asistentes de vídeo.

CUANDO SE UTILIZA

El árbitro puede recurrir al video arbitraje en tres casos que pueden modificar radicalmente el curso de un encuentro, además de si se confunde la identidad de un jugador.

GOLES

La función de los asistentes de vídeo es ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder un gol. Una vez que el balón ha cruzado la línea de meta, el juego ya se ha interrumpido, por lo que el ritmo del partido no se ve afectado.

PENALTIS

Los asistentes de vídeo evitan decisiones erróneas relativas a la concesión (o no) de un penalti.

TARJETAS ROJAS

Los asistentes de vídeo evitan decisiones erróneas relativas a la expulsión de un jugador.

CONFUSIÓN DE IDENTIDAD

Si un árbitro no amonesta o expulsa al jugador que debe, o no está claro qué jugador ha cometido una infracción, los asistentes de vídeo pueden informar al árbitro para que este sancione al jugador pertinente.

PORQUE FRACASA EL VAR.

El VAR tenía que aportar luz y ha creado una zona de grises donde toda interpretación parece válida. Tanto es así, que el IFAB, el organismo internacional encargado de velar por la conservación y mejora del reglamento del fútbol, tiene previsto intervenir en breve. “Revisar un ángulo de cámara es una cosa, revisar quince buscando si aparece algo no es lo mismo. Esta no era la idea inicial”, ha comentado un portavoz autorizado.

Da la impresión de que el gran objetivo del VAR es blindar a los árbitros, que ya no son el responsable único de todos los males y a menudo descargan su decisión en la infalibilidad de una máquina y un analista protegido por un muro impenetrable.

En Europa el VAR funciona de mejor forma que en Américas sin lugar a dudas, existen mejores campos. Más tecnología, más preparación y jugadores acostumbrados a respetar más a los árbitros y sus resoluciones.

En América se protesta todo y los árbitros no tienen la seguridad necesaria de poder fallar libres de interferencias externas.

CONCLUSION

Si la tecnología sigue estando en manos de humanos, la cuestión de la interpretación es la tónica que determina decidiendo cada una de las jugadas.

El problema del VAR o su mayor talón de Aquiles, no es la oportunidad en la que llama, en todo caso esas decisiones discutidas o no terminan dando una explicación razonable aunque no convenzan a los hinchas, el problema del VAR es la omisión, es decir cuando debió llamar o actuar y no actuó.

EL VAR hoy le quito toda la presión al árbitro principal y a los asistentes de banda, y le sumo toda la responsabilidad a quien en definitiva controla a estos, que son los encargados de manejar el VAR.

Considero que el VAR puede ser un elemento interesante, pero para definir cuestiones importantes, cuestiones gruesas, no pequeñeces, la tecnología es muy buena, pero su exceso es contraproducente y nos quita humanidad, somos humanos e imperfectos,

“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad; el mundo solo tendrá una generación de idiotas” Albert Einstein,