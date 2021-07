Gimnasia y una dura salida

Gimnasia visita en Villa Ramallo a Sportivo Belgrano, desde las 15:30., con el arbitraje del rosarino Brian Ferreyra. Por su parte Depro será local ante Douglas Haig y Juventud Unida viaja a Salta.

El programa de encuentros a desarrollarse entre viernes y sábado será el siguiente:

Sábado 3

15:00 hs.: Crucero del Norte (Posadas) vs. Chaco For Ever (Resistencia)

Árbitro: Nahuel Viñas (Alcorta) – Asistentes: Gonzalo Ferrari (Rosario) y Sebastián Osudar (Rosario).

15:00 hs.: DePro vs. Douglas Haig (Pergamino)

Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes) – Asistentes: Víctor Rojas Aguirre (Corrientes) y Sergio Pérez (Corrientes).

15:30 hs.: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Brian Ferreyra (Rosario) – Asistentes: Hugo Fleitas (Rosario) y Patricio Destefano (Saladillo).

15:30 hs.: Sarmiento (Resistencia) vs. Boca Unidos (Corrientes)

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán) – Asistentes: Diego Rodríguez Fernández (Tucumán).

15:30 hs.: Unión (Sunchales) vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: Guillermo González (Resistencia) – Asistentes: Fernando Brillada (Resistencia) y Rodrigo López (Resistencia).

15:30 hs.: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero) – Asistentes: Emilio Maguna (Santiago del Estero) y Néstor Cáceres (Santiago del Estero).