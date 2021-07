Las instituciones, como las deportivas creadas en nuestra sociedad tuvieron entre sus fundamentos de fundación, fomentar el ejercicio físico.

Las características de un club deportivo como organización social:

a) es una entidad o asociación jurídica de carácter privado, de acuerdo a los estatutos que lo formen, sin fines de lucro;

b) el objeto fundamental de su formación es la promoción de uno o más actividades deportivas;

c) dentro de sus instalaciones se insta al desarrollo y la práctica de los deportes por sus asociados; y a la participación en actividades y competiciones deportivas de carácter oficial;

d) es un centro de expansión social;

e) es un lugar de esparcimiento, diversión e integración cultural de sus asociados, familiares y amigos

Dentro de las obligaciones, como sociedad jurídica, están la de llamar a asambleas, de acuerdo lo establecen sus estatutos fundacionales, donde deberán poner a consideración y aprobación de sus asociados, lo actuado entro del periodo, los estados contables, y la renovación de sus autoridades..

Cuando esto no se cumple en tiempo y forma, es porque los vicios del poder, invadieron el ego, del dirigente-

Cuanto tiempo es necesario o justo, para estar ejerciendo la dirección de un grupo de personas, a través de una asociación civil.

Quizás un año, dos o más, según lo establezcan los estatutos y obligaciones jurídicas vigentes.

Pero lo que si tiene tiempo y forma pre establecida, es la obligación de rendir cuenta ante sus asociados, con el cumplimiento de las normas vigentes, resguardando el íntegramente el derecho del asociado, a peticionar y aun rechazar, si este creyera necesario.

Cuando esto NO sucede, no existen escusas o atajos que lo justifiquen, solo el interés personal de una dirigente, con rasgos narcisista, de perpetuarse en el poder.

Sus razones personales, intereses propios, políticos u otros, no justifican la irregularidad cometida,

Es cuando el encanto del poder, se apodero del hombre/dirigente, y destruyo a la persona, que fue al asumir el cargo,

Los encantos del poder convertidos en vicios, que están enquistados en las instituciones jurídicas, sin fines de lucros, que hoy existen

Por cuánto tiempo más la pandemia, será suficiente justificación de estos actos?

Cuando retornaran los dirigentes del encanto del poder, que hoy en su convencimiento personal, los sostienen?

El tiempo por sí solo, o por la acción implícita de los socios, volverá a dar sentido de verdadera vocación al dirigente.

Actuar, reclamar, exigir, conminar…, será ahora o seguirán las instituciones sometidas…

Quienes serán las personas, que por decisión propia o mancomunada, asumirán el rol de actuar pronto, para que esto no siga siendo para siempre..?

O seguirá así para siempre?