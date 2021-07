Despiste en la ruta 39 al oeste de Caseros

Un camión cargado con huevos, protagonizó este miércoles por la mañana un siniestro vial sobre la ruta Provincial 39, que bien pudo terminar en algo mucho más grave.

Fue alrededor de las 9:30 pasando la curva entre Caseros y el acceso al Palacio San José, cuando por causas que se desconocen hasta el momento, el conductor del transporte de cargas, perdió el control y salió bruscamente de la calzada.

Según cuentan testigos del hecho, el vehículo salió a la banquina y estuvo a punto de volcar, lo que no sucedió milagrosamente y por fortuna no hubo otro rodado involucrado, por lo que no se registraron lesionados, pero si la pérdida de gran parte de la carga que quedó desparramada.

Tras lo sucedido, los ocasionales conductores que pasaban por el lugar dieron aviso a la Policía, para que concurra y monte un operativo para evitar mayores incidentes.