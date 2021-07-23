Depro abre la fecha y el Lobo y Juventud van el domingo

Gimnasia viaja a Chaco donde el domingo enfrentará a For Ever por la fecha 14 del Torneo Federal A. El encuentro se jugará desde las 15 con el arbitraje de Adrián Franklin. El Depro será local mañana ante Gimnasia y Tiro, también desde las 15, mientras que Juventud Unida va el domingo a Villa Ramallo para enfrentar a Defensores de Belgrano.
La fecha completa es la siguiente
Sábado 24
*DEPRO COLON (ER) vs. *GIMNASIA Y TIRO SALTA 24/7/2021 15:00 GONZALEZ GUILLERMO ADRIAN * RESISTENCIA LOPEZ RODRIGO EDGARDO * RESISTENCIA RIOS MARIA SOLEDAD * RESISTENCIA BRILLADA FERNANDO ABEL * RESISTENCIA
*CRUCERO DEL NORTE POSADAS vs. *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 24/7/2021 15:30 FOLMER SANTIAGO * VICTORIA ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA PONCE JOSÉ * TUCUMÁN MARTIN MAURICIO EXEQUIEL * TUCUMÁN
Domingo 25
*CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. *G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY 25/7/2021 15:00 FRANKLIN ADRIAN * SANTA FE GONZALEZ MARIANO RAMON * SANTA FE AGLI MARIANO EXEQUIEL * OBERA SILVESTRE ENZO * SANTA FE
*UNION S. RAFAELA vs. *BOCA UNIDOS CORRIENTES 25/7/2021 15:00 ASCENZI SANTIAGO JULIAN * ESCOBAR CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA LUZZI DAVID SERGIO * COSQUÍN FLEITAS HUGO * ROSARIO
*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 25/7/2021 15:30 CARRANZA ALVARO * VILLA MARÍA MIHURA CARLOS JAVIER * MERCEDES GUZMAN MARCOS DAVID * PASCANAS BILLONE CARPIO MATIAS * CÓRDOBA
*CRAL. NORTE SALTA vs. *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 25/7/2021 15:30 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO JOSÉ * SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ LUIS FERNANDO * SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA WILLIAMS RICARDO * SANTIAGO DEL ESTERO
*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO vs. *SARMIENTO RESISTENCIA 25/7/2021 15:30 SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO * CORRIENTES AYALA ANGEL ESTEBAN * CORRIENTES
LIBRE: Racing (Córdoba).
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