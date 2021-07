Condenaron a sujeto acusado de robo en juicio abreviado

Con la realización de un juicio abreviado, fue condenado en la ciudad de Concepción del Uruguay, un sujeto acusado de robo.

La audiencia tuvo lugar en la sala del Juzgado de Garantías, presidida por el juez Gustavo Ariel Díaz, en el marco del Legajo Nº 2109/21 “Flores, Carlos Raúl Román S/ robo simple», encontrándose presente el imputado de 18 años con su defensor particular, Dr. José Pedro Peluffo y el Agente Fiscal de la jurisdicción, Dr. Juan Pablo Mariano Gile.

Concedida la palabra al Ministerio Público Fiscal, solicitó se imprima al presente legajo el trámite del procedimiento abreviado, realizando la lectura de los hechos.

Flores fue acusado de que el día 23 de abril de 2021, siendo las 21:40 aproximadamente, sorprendió con un cómplice a la joven RO que se encontraba saliendo de la Escuela «Don Bosco», en dirección a su automóvil estacionado sobre calle Millán a metros de intersección con calle Pablo Sceliga.

Flores iba en una moto marca Yamaha, modelo YBR 125 cc., dominio 372 HDN, color negra, junto a otro sujeto no identificado, deteniendo su marcha donde estaba la víctima, que intentó escapar pero fue alcanzada por el cómplice de Flores, que la golpeó haciéndola caer al piso, robándole el celular, momento en que interviene un vecino del lugar persiguiendo al sujeto quien tira al suelo el teléfono sustraído a la víctima, siendo alcanzado y agarrado por el vecino, instante que el joven ladrón sacó un cuchillo, lo que le permitió escapar, quedando Flores esperándolo, siendo detenido por policías que llegaron al lugar.

El delito fue encuadrado en el artículo en el art. 166 INC. 1º, Primer Párrafo, y 42, “Robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa” previsto y reprimido en el art. 166 INC. 1º, PRIMER PÁRRAFO, y 42 del Código Penal, lo que se modificó en el acuerdo, a la de “Robo simple” prevista y reprimida en el art. 164 del C. Penal.

Por lo narrado, se solicitó la aplicación de la pena de prisión de 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de robo simple, con más la imposición de las siguientes reglas de conducta, por el plazo de cuatro años, que deberá cumplir para evitar ir a la cárcel, tras lo cual se confirmó la renuncia por las partes a los plazos casatorios, lo que fue homologado por el juez de Garantías.