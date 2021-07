Carlos Pérez será el nuevo entrenador de Rocamora

A pocas horas de terminar su participación en la actual temporada de la Liga Argentina de Básquetbol, Tomás de Rocamora confirmó este martes que Carlos Andrés Pérez será el nuevo entrenador pensando en la edición 2021/22. El Cali, quien pasó por diferentes estamentos del club como jugador y entrenador, reemplazará así a Juan Manuel Varas tras la salida de éste para dirigir a Argentino de Junín en la Liga Nacional.

Cali Pérez también tiene una historia muy particular con Rocamora. Como jugador tuvo dos etapas y en la segunda integró el equipo dirigido por el Tucumano González y que un 9 de Julio de 2006 se consagró campeón en la Liga Entrerriana barriendo la serie 3-0 frente a Estudiantes de Concordia. Con el ascenso sobre los hombros también formó parte del equipo que disputó la primera Liga B y consiguió mantener la categoría.

Entre 2008 y 2013 fue asistente técnico de Martín Amden entre Liga B y TNA. En medio de ese tiempo estuvo a cargo de las categorías U17 y U19. Con la primera se consagró campeón entrerriano en 2012. También se desempeñó como Coordinador Deportivo de la institución. En 2014 se marchó para hacer su propio camino como técnico en Central Entrerriano de Gualeguaychú y pelear por el ascenso en el Torneo Federal. En esta misma categoría también dirigió a Atlético Saladas en la edición 2018/19.

Ahora volverá a Rocamora y así dejó sus primeras impresiones. “La verdad que volver al club me pone muy contento, es un desafío muy lindo y creo que me llega en un momento muy bueno porque tomé experiencia en todos los clubes que trabajé; campus que trabajé, y de asistente en la selección mayor de Entre Ríos durante cuatro procesos. Desde ese lado me siento preparado y es una alegría poder volver al club del que soy hincha y me inicié como jugador y entrenador”, manifestó.

Respecto a cómo se dio y tomó esta oportunidad de trabajo, comentó: “Cómo se dio fue una sorpresa la verdad, y lo que más reconforta es que un colega no se queda sin trabajo y sí, en cambio, se va a entrenar Liga Nacional; algo espectacular. Tenía muchas ganas que se dé esta oportunidad y la voy agarrar, trabajar y dejar todo en cada momento; tanto en entrenamientos como en juegos. Súper feliz me siento”.

Consultado sobre si ya mantuvo charlas con la dirigencia pensando en el nuevo armado de plantel y cuerpo técnico, respondió: “Por ahora con la dirigencia solo se habló de mi llegada, pero seguramente vamos a tener una reunión para determinar lo que piensan ellos y darles mi punto de vista en relación a todos”.

“Porque no solo voy a ser el entrenador en Jefe del equipo de Liga Argentina sino que también voy a coordinar, en conjunto con los entrenadores de inferiores, todo el básquet masculino. Eso es algo que me encanta, en cada club que trabajé estuve involucrado; me gusta y para seguir la filosofía del club también”, añadió.

También señaló que “no hemos tenido la oportunidad de delinear todo con la dirigencia con respecto al plantel y cuerpo técnico; más teniendo en cuenta que no se terminó de competir esta temporada así que será para más adelante”. A sus 50 años, con un pasado en el club como jugador y entrenador, y con la experiencia recogida en otras instituciones, Cali Pérez se prepara para un nuevo desafío. Uno en el que tenía muchas ganas de estar.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora