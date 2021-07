Campaña contra el frío frente a Plaza Ramírez

Se vino el invierno y como cada año, ciento de personas sufren las consecuencias de las bajas temperaturas.

Por fortuna siempre hay quienes piensan en el bienestar de sus semejantes y es allí donde comienzan distintas campañas de abrigos y alimentos.

El próximo viernes es una de esas oportunidades, donde vecinos de Concepción del Uruguy que más tienen, pueden ayudar a quienes más lo necesitan y por esta razón, es que se realiza una “Campaña contra el frío”.

Será de 15 a 17 horas, en intersección de calles Juan Perón y 9 de Julio, frente a Plaza Ramírez, donde se estará recolectando ropas preferentemente de abrigo para niños, calzados y frazadas, entre otras cosas. También podés llamar al 3442645676.

Es una oportunidad de sentirse gratificado con ser parte de esta importante ayuda y por eso se invita a sumarse. Seguramente tendrás algo que uses poco o ya no y que esté en condiciones para que un niño o adulto, no sufra tanto el frío.