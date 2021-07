Buscan potenciar las exportaciones entrerrianas en EE.UU.

El gobernador Gustavo Bordet expuso ante el embajador de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello, la intención ampliar las exportaciones entrerrianas al país del norte y la necesidad de reabrir la comercialización de cítricos dulces.

En el marco de la presentación del Programa Agenda Federal de la Embajada de Argentina en Estados Unidos, el gobernador Bordet se comunicó vía zoom desde el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, con el embajador argentino en Estados Unidos con quien acordó acciones conjuntas para potenciar las exportaciones de productos entrerrianos al país norteamericano. «Tenemos muchos interés en ampliar el horizonte de exportación hacia Estado Unidos», dijo Bordet.

El mandatario explicó que Entre Ríos es una provincia productora de alimentos, expuso la intención de ampliar las exportaciones hacia ese país y manifestó puntualmente ante el diplomático la necesidad de lograr la reapertura de la exportación de cítricos dulces a Estados Unidos, una de las producciones más importantes de Entre Ríos.

Detalló que en la zona de Concordia se produce el 50 por ciento del total de arándanos, tanto plantados como exportados de Argentina, y apuntó que el principal destino de exportación de este producto entrerriano es Estados Unidos.

También aseguró que se trabaja en la provincia para bajar la estructura de costos y en ese sentido indicó que este jueves se abrirán las ofertas económicas con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para licitar el nuevo aeropuerto de Concordia, lo que posibilitará exportar cargas en manera directa a Estados Unidos. «Esta había sido una gestión que se hizo oportunamente en Washington con el presidente anterior del BID, y hoy estamos con el propósito de mejorar nuestra competitividad en materia de costos», aseguró el mandatario.

Luego comentó: «Estados Unidos representa entre el 85 y 90 por ciento del total del volumen exportable de arándanos. Es una cadena productiva que funciona muy bien en nuestra zona y que en momentos picos de cosecha, que será en tres semanas, llega a emplear entre 17.000 y 18.000 personas», remarcó Bordet.

Agregó que actualmente no se tienen inconvenientes de ese producto con el mercado en Estados Unidos y manifestó: “Funciona perfectamente y hay firmas que tienen toda la cadena funcionando. Es decir, desde la cosecha en las fincas entrerrianas hasta la puesta en góndola en supermercados de varios Estados de Norteamérica».

Detalló luego que la cosecha de arándanos ha sido, en cierto modo, complementaria con la producción de cítricos dulces porque la zafra de cítricos dulces es desde marzo hasta septiembre, y la de arándanos es de agosto hasta diciembre. “Esto genera que muchos trabajadores, cosecheros y embaladores, puedan tener una continuidad en la fuente laboral porque antes tenían que emigrar a otras provincias como Río Negro para la cosecha de peras o manzanas, y por lo tanto las dos cadenas son importantes y exportan a Estados Unidos, tanto cítricos dulces como arándanos», remarcó.

Y apuntó: «El arándano funciona muy bien y estamos trabajando para mejorar nuestra eficiencia que nos permita trabajar con comerciadoras locales y mejorar estructuras de costos con el nuevo aeropuerto y cámaras frigoríficas, con el incentivo de líneas de créditos para mallas antigranizo o sistemas de riego y en genética a través el INTA con una nueva cepa de plantas de arándanos que se hace en nuestra zona. Pero tenemos la dificultad que no podemos ingresar con el cítrico dulce a Estados Unidos desde hace años. Venimos realizando gestiones de hace mucho tiempo para la reapertura, han venido misiones de Estados Unidos para ver las condiciones de cosechas y fitosanitarias de las plantaciones, y en nuestra zona no tenemos HLB que es una enfermedad de las plantas que preocupa mucho, y trabajamos en materia fitosaniaria para mantener bien controlada la situación. Y en Uruguay, que tiene exactamente la misma situación que nosotros, está abierto el mercado y nosotros no lo tenemos. Quizás éste represente el principal desafío como gestiones, a nosotros como provincia y a ustedes como embajada, de lograr la apertura del citrus dulce, como se logró oportunamente la apertura de limón de la zona de Tucumán”, expresó Bordet.

Y agregó: Esto mejoraría mucho nuestras posibilidades de exportación de un sector que en los últimos años se ha sostenido con un muy buen mercado interno, pero los volúmenes exportables vienen descendiendo y eso se mejoraría con la apertura a Estados Unidos. Ese es uno de los temas más importante que tenemos en agenda hoy con nuestros sistemas productivos”.

También Bordet se refirió a la importancia que tiene el turismo en Entre Ríos, con un segmento que viene creciendo como el de caza y pesca deportiva, y dijo que “es un sector que la ha pasado muy mal durante la pandemia y lo queremos reincentivar”.

Además mencionó el desafío hacia adelante en materia de exportaciones de software “que es una industria que viene creciendo en la provincia, sobre todo a través de las universidades”.

Finalmente, el gobernador le agradeció al embajador y a todo su equipo y dijo que siempre “se han encontrado las puertas abiertas de la Embajada para los requerimientos que hemos tenido y ojalá podamos avanzar en los desafíos que se nos presentan. Seguiremos trabajado en conjunto y con toda la predisposición de nuestra provincia”.

Por su parte, el embajador Arguello indicó: “Hemos tomado debida nota de la situación, esta reunión ha corroborado el rumbo que veníamos trabajando, y vamos a tener que poner más energía y redoblar el esfuerzo. Estamos muy coordinados y creo que estamos en una buena situación. Les agradecemos mucho porque ustedes nos dan los insumos y sobre todo las actualizaciones que nosotros necesitamos para el trabajo diario”.

Política exportadora

A su turno, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, indicó que Entre Ríos, por decisión del gobernador Bordet, sigue desarrollando una política exportadora y explicó que actualmente se llega a más de 160 países del mundo mediante la oferta exportable de 140 empresas, con un “crecimiento sostenido” en el último año y medio.

En el año 2020 hubo un incremento comparado con 2019 de un 22 por ciento de volumen exportable, mientras que el primer cuatrimestre de 2021 hubo marcas positivas con un 7 por ciento mayor en dólares y un 8 por ciento más en toneladas. “Esto marca un crecimiento sostenido producto de las políticas y de las relaciones que mantenemos con las empresas y las diferentes embajadas”.

Puntualmente sobre Estados Unidos dijo que históricamente ha sido el cuarto destino de las exportaciones entrerrianas “lo cual habla de la importancia que tiene para Entre Ríos.”

Dijo que a ese país se exportaron el año pasado 78.764.062 dólares con un tonelaje de 75.869, y apuntó que las prioridades actuales son los cítricos y arándanos, y apuntó que otros productos destacados son también la miel y el arroz, sobre los cuales se pretende también desarrollar la exportación hacia Estados Unidos.

DETALLES

El Programa Agenda Federal busca conocer en profundidad los intereses, necesidades y prioridades de Entre Ríos para buscar espacios de convergencia en temas concretos. Es en el marco del propósito de este Programa de establecer objetivos realizables para potenciar las exportaciones argentinas, dotar de visibilidad a las provincias en el mercado norteamericano, y facilitar los vínculos socioculturales,

En este marco Bordet y Argüello mantuvieron este miércoles el encuentro virtual en el que trataron el perfil exportador entrerriano en Estados Unidos, la apertura y estado de situación en la negociación para exportar cítricos, y los productos a potenciar como arándanos, miel y arroz.

Estuvieron presentes como moderadores por la Embajada, el jefe de Cancillería, Adrián Nador, y por la provincia, el presidente del Ente Región Centro, Claudio Ava Aispuru. También participaron el coordinador del Ente Región Centro, Juan Coniglio; el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, y los secretarios de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart y de Comercio Exterior, Juan Mansur.

Por la Embajada de Argentina en Estados Unidos participaron además el Jefe de la Sección Económica y Comercial, Pablo Rodríguez Brizuela; la Jefa de la Sección Consular, Georgina Fernández Destéfano; el Jefe de la Sección Política, consejero Marcos Stancanelli, y los asesores de la Embajada Sebastián Di Luca, Luz Pereyra, Agustín Cárdenes, Eugenia Giménez, Ariel Zaritsky y Ricardo Lachterman. En tanto, por el gobierno provincial,

Este encuentro se dio en el marco del Punto focal del Ente Región Centro e Integración Regional.