AGMER Uruguay presentó nota a la Dirección Departamental de Escuelas por el accionar del médico auditor

Desde Agmer Seccional Uruguay se presentó este miércoles una nota con el propósito de solicitar la intervención de la Dirección Departamental de Escuelas y del CGE, para que se autoricen en un término perentorio de 48 hs las licencias pendientes que los docentes han presentado y que el médico Auditor de Concepción del Uruguay no avaló aún.

«De la misma manera solicitamos que se instrumenten los mecanismos necesarios para que una vez aprobadas y validadas dichas licencias, se proceda de inmediato a la carga administrativa y posterior liquidación en tiempo y forma de aquellos docentes suplentes, que están trabajando reemplazando a quienes están en uso de licencia, sin altas médicas particulares y sin aprobación ni rechazo (pendientes) por parte del médico auditor de la Ciudad de Concepción del Uruguay, las cuales en algunos casos ya han pasado más de 20 días», dijo Walter Baccon.

También, destacó el secretario gremial «En dicha nota solicitamos se arbitren los medios necesarios para dar cumplimiento efectivo al horario de trabajo del médico Auditor en la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay o lugar destinado a tal fin. Como así también el cumplimiento del plazo de 48 hs en auditar los certificados presentados, dado que su demora ocasiona enormes perjuicios en las instituciones educativas, donde se ve resentido el trabajo pedagógico con los estudiantes y las continuidades de suplencias de los docentes reemplazantes. Fundamentamos nuestro pedido en el compromiso firmado entre el Consejo General de Educación y el Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos en el Anexo I, clausula quinta del Dto 426/19 MGYJ por el cual ambas partes se comprometen a resolver en forma directa las controversias y desacuerdos que se suscitaran en la ejecución de las auditorias».

El representante de la Seccional Uruguay reclamó que «Señalamos también como contradictorio los últimos pedidos del médico auditor de la ciudad de Concepción del Uruguay, de informes psicológicos a pacientes con licencias psiquiátricas, ya que la propia Comisión Médica Única y el mismo CGE no reconoce a estos profesionales como agentes de la medicina, donde además se insiste con la presentación de estos informes a pesar que en algunos casos los propios médicos tratantes informan el diagnóstico y el tipo de tratamiento que realiza la/el paciente donde recomiendan o no, ante la patología presentada, dicho tratamiento alternativo con profesionales no médicos».

Baccon fue claro en su mensaje indicando que de ninguna manera se oponen como sindicato o a quienes representan, al trabajo que la auditoria médica desarrolla, sino a acciones particulares que consideran no contribuyen en nada ante situaciones de enfermedades, donde los docentes (en tanto pacientes médicos), con patologías tratadas por profesionales médicos, se ven afectados y agravados, donde requieren la atención integral necesaria ante estas situaciones por parte del auditor médico.

Finalmente resaltaron «Solicitamos la intervención del Director de la Comisión Médica Única, Sr Walter Luchetti y la Ministra de Gobierno y Justicia Dra. Rosario Romero y todos aquellos organismos del Estado Provincial involucrados, para que se logre la regularización de esta situación y el normal desenvolvimiento en el futuro.