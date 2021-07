Aclaración de la empresa Suarez

En respuesta a las consultas y mensajes en redes sociales respecto a la realización de velatorios por parte de nuestra empresa, aclaramos que:

Los velatorios son realizados en el marco de las recomendaciones para cuidados y protocolos enviado por la Federación Argentina de Asociaciones Funerarias, teniendo en cuenta a su vez las medidas adoptadas por rubros de similares características en cuanto a la concurrencia de gente en lugares cerrados, tales como el gastronómico o la realización de cultos religiosos, y atento a las posibilidades estructurales de cada establecimiento y/o servicio funerario.

Esto se estableció comprendiendo la necesidad emocional de que el círculo afectivo de la persona fallecida pueda realizar una despedida íntima.

En nuestro caso, las instalaciones velatorias cuentan con un amplio patio central, y cada sala en particular posee un patio interno que permite la ventilación cruzada. No se permite el ingreso de más de 8 familiares a la vez y por lapsos no mayores a 15 minutos.

Ninguno responde a alguna autorización política puntual, ni depende del satus social de la persona fallecida o de los familiares, quedando a criterio de cada empresa prestadora de servicios funerarios la evaluación de si cuenta o no con la infraestructura adecuada y las condiciones necesarias para poder estar enmarcado dentro del Decreto 67/2021 que autoriza las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos aires y nacionales. Cuando se trate de lugares alcanzados por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, las mismas solo están autorizadas hasta un máximo de 10 personas.

Tenemos la convicción de que esta situación hizo personas más solidarias y comprensivas, y con un gran respeto y conciencia en el cumplimiento de las normas de asistencia a los velatorios. Nuestro agradecimiento y acompañamiento a ellos.