Se juega hoy la tercera fecha de la Liga Provincial de Básquetbol “Angel Rubén Gómez”, cuyo campeón clasificará para jugar el próximo Torneo Federal.

Zaninetti enfrentará como local desde las 20 a Urquiza de Santa Elena. Serán árbitros Ramiro Barón y Lucas Moreno. Mientras que ejercerá como comisionado técnico Jorge Roberto Ibáñez.

Luego de este encuentro Zaninetti deberá jugar el domingo en Paraná ante Estudiantes.

El programa de encuentros a desarrollarse esta noche es el siguiente:

20:00 hs.: Bancario vs. Paracao

Árbitros: Ezequiel Macías y Daniel Bernachi – Comisionado técnico: Eduardo Soria.

20:00 hs.: Sionista vs. Estudiantes (Paraná)

Árbitros: Javier Mendoza y Ariel Romero – Comisionado técnico: Gustavo Rojas.

20:00 hs.: Zaninetti vs. Urquiza

Árbitros: Ramiro Barón y Lucas Moreno – Comisionado técnico: Jorge Roberto Ibáñez.

Posiciones

Urquiza y Bancario 4, Estudiantes y Paracao 3; Sionista y Zaninetti 2.