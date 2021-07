El fútbol local vuelve en agosto

Los lunes es el día habitual de reunión en la Liga local de fútbol del Consejo Directivo con los delegados de los clubes afiliados a la misma. Pero este lunes no fue uno más dado que, tras las habilitaciones para las competencias que se dictaron desde la Provincia y el Municipio local, renació la esperanza y tras más de 17 meses podría volver la actividad oficial a nuestro fútbol de todos los días.

Conocidas las medidas desde la Liga se convocó a todos los delegados para la reunión de este lunes donde se tomaron importantes decisiones y el primero de agosto estaría volviendo la actividad.

El potencial se debe a que, con esta pandemia y lo que se debe completar en la Liga, se va día a día y de acá a la fecha fijada para que comience muchas cosas pueden pasar pero hay confianza es que esta situación, vacunación mediante, vaya cambiando. Además los clubes deben ‘rearmar’ sus equipos dado que, por esta inactividad, muchos han dejado de practicar.

En lo previo, para el primero de agosto está previsto que comience un torneo denominado ‘Copa Centenario Liga de Fútbol de C. del Uruguay’ para, una vez que finalice, darle paso al Torneo Apertura.

Deporte Digital dialogó con Claudio Aguirre, presidente Liguista, quien nos comentó las novedades que surgieron tras la reunión del pasado lunes: «Nos reunimos en la noche del lunes y los delegados de los clubes nos contaron la realidad de cada uno de ellos. La mayoría, con esta no participación activa por esto de la pandemia que no se sabía cuándo empezaba hay muchos jugadores que dejaron las prácticas. Ahora muchos clubes deben reiniciar las prácticas para que vuelvan para poder contar con ellos, para poder armar las listas de buena fe en todas las categorías. Desde el infantil hasta la primera división, femenino y veteranos. A todas las categorías le pasa una situación muy parecida. En lo que hace a la primera división se está programando el torneo que se llamaría ‘Copa Centenario Liga de Fútbol de C. del Uruguay’ que se jugaría en primera, tercera y cuarta división con los clubes que están afiliados y empezaría el 1º de agosto, pero esta es una fecha tentativa dado que se tienen que armar las listas, pases, incorporar el seguro y demás».

Con relación a este torneo, Aguirre expresó que «serían cinco partidos por jornada jugándose, en cada cancha, partidos de primera, tercera y cuarta por lo que tenemos mucho trabajo de acá al primero».

EL APERTURA

El presidente liguista también afirmó que «una vez que culmine este torneo Preparatorio se comenzará, de inmediato, con el Apertura 2021» con lo que el fútbol uruguayense comenzará a normalizarse luego de mucho tiempo.

SIN PÚBLICO

Obviamente, que por ahora, la competencia siga sin público aunque siga sin entenderse que, en un espacio tan grande, no se permita vender algún número de entradas para que los clubes puedan mejorar su triste realidad económica.

Sabemos que no es mucha la gente que concurre a los partidos del local salvo algunos partidos especiales por lo que permitiendo que vayan 200 personas sería algo muy bueno para las arcas de los clubes.

EL LUNES DEBEN CONFIRMAR

El torneo preparación contará con la participación de 11 equipos aunque esto está aún a confirmar, algo que se conocerá recién el lunes próximo cuando los delegados traigan lo que se resolvió en cada uno de los clubes al tener confirmada la vuelta a la competencia.

Este año podría sumarse a los torneos liguistas Unión y Recreo, la institución de San Justo. Así los equipos que estarían jugando la ‘Copa Centenario’ serían: Atlético Uruguay, Almagro, Engranaje, Gimnasia y Esgrima, Parque Sur, María Auxiliadora, Rivadavia, Lanús, Atlético Colonia Elía, Unión y Agrario San Justo y Agrario Rocamora.

Fuente gentileza deportedigital.com.ar