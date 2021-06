Un desastre: Se suman las quejas por el estado de derivadores en el “Rulo”

Provincia o Municipalidad?, No son ellos!!! No son ellos!, preguntas y respuestas que lamentablemente no llevan a una solución definitiva y el deterioro de la calzada cada vez es más grave.

Nos referimos a los derivadores de tránsito del cruce de rutas Provincial 39 y Autovía Gervasio Artigas, que van sufriendo daños que casi los hacen intransitables en algunos sectores.

Transportistas y ocasionales conductores de vehículos particulares expresaron su malestar y preocupación para que alguna autoridad tome el problema en sus manos y le dé una solución definitiva.

Ya hubo “reparaciones” precarias que dieron un alivio pasajero a quienes deben transitarlos, sobre todo el tramo que ingresa de Autovía a ruta 39, en dirección norte a oeste, como tomando hacia Caseros.

Los remiendos duraron muy poco y hoy por hoy, los pozos son enormes y uno continuación de otro, lo que no solo dificulta en paso dejando una triste imagen a quienes visitan la zona, sino que provoca daños y un serio riesgo a la seguridad, por lo se espera que alguien ponga manos a la obra,