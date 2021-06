Se inauguró la obra artística “Corazón de Hierro” en homenaje a La Delfina

El monumento fue donado por Fundación La Delfina, a la que pertenece la diputada nacional Mayda Cresto. El momento fue oportuno para distinguir a 17 mujeres de Concepción del Uruguay que se desempeñan en distintas funciones, como el caso de la salud. A pesar del viento, el frío y la lluvia, la ceremonia se llevó a cabo y fue transmitida por el Facebook de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Fundación La Delfina, de la que pertenece la diputada nacional Mayda Cresto, firmó un convenio con el reconocido artista plástico Alejandro Marmo por lo que se instaurará en 12 localidades entrerrianas, un monumento similar al inaugurado este lunes en Concepción del Uruguay, denominado “Corazón de Hierro”. El acto tuvo dos aristas. Por un lado homenajear a “La Delfina”, la coronela, la compañera de batallas de Francisco Ramírez, al cumplirse este lunes 28 de junio 182 años de su fallecimiento y, por el otro, homenajear a mujeres que actualmente se desenvuelven en distintos roles con valor, sentido humanitario y empatía. Ni el viento, ni la lluvia, ni el frío, detuvo al nutrido grupo de autoridades e invitados especiales a esta ceremonia que se realizó en la esquina de 9 de Julio y Los Constituyentes, frente al Arco del Federalismo que se construye y donde se emplazará en breve, el Monumento de Francisco Ramírez.

Palabras de Mayda Cresto

“Hoy es un día con frío y con lluvia, pero sin embargo nos reunimos para agasajar a La Delfina en el 182° aniversario de su fallecimiento, y quiero agradecer en primer lugar al intendente Dr. Martín Oliva, y a su equipo, para que la obra llegue a esta ciudad y podamos emplazarla en este lugar.

No sabía que tenían pensado toda esta obra en este bulevar, en homenaje al Caudillo Entrerriano, así que me pone muy contenta y se lo transmitiré al artista Alejandro Marmo, quien firmó acuerdo con la Fundación La Delfina, fundación a la que yo pertenezco hace tres años. Me hubiera encantado que él nos acompañara, pero no acostumbra a asistir a las inauguraciones de sus obras porque él considera que el artista habla a través de su obra, pero le trasmitiré esto hermoso que está sucediendo en Concepción del Uruguay.

Quiero felicitarlas y felicitarlos porque la ciudad está hermosa. Hace meses no la visitaba y la veo muy linda. Si bien estamos en pandemia creo que tenemos una gran oportunidad para replegarnos hacia dentro y mejorar nuestras ciudades y embellecerlas, y tenemos que estar preparados y preparadas para recibir a turistas, familiares y a todos con quienes no podíamos frecuentarnos; y por eso los quiero felicitar genuinamente

La Delfina es muy cara para los entrerrianos pero especialmente para ustedes. Es importante, más en estos tiempos, revalorizar a esta mujer, nuestra caudilla, porque si bien estamos viviendo otras épocas, no han cambiado las luchas ni han cambiado las armas. Estamos todavía en permanente conquista las mujeres. Quizás tenemos una gran diferencia con la Delfina y quiero destacarla y es que nosotras no estamos solas como sí estaba ella en su época: sola, señalada y estigmatizada; a tal punto que cuando muere se la entierra sin nombre para que se la olvide porque había hecho lo que una mujer no debía hacer. Así que nosotras tenemos que poner en valor esto de no estar solas y seguir trabajando codo a codo; porque si bien hemos logrado muchas conquistas, también faltan otras tantas y las tenemos que lograr. Hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando juntas contra la violencia de género que se ha acentuado en este último tiempo de pandemia. Recién hablaba con el Intendente de esto y están haciendo mucho por este tema y lo felicito. Desde la Fundación La Delfina siempre bregamos por ayudar y fomentar que los municipios implementen políticas para la lucha contra la violencia de género, ayudar a las mujeres y concientizar a la sociedad de que no podemos mirar hacia otro lado.

También Fundación la Delfina distingue a mujeres, y las reconoce porque se destacan en lo que hacen: trabajan con el corazón, con pasión; y por eso cuando hablamos con el intendente decidimos destacar a mujeres merecedoras, vimos que quizás reconocemos a 15, 20 mujeres y debieran ser más, pero queremos que con este reconocimiento cientos y miles de mujeres invisibles que dan todo en lo que hacen, porque la verdad que lo de la mujer es increíble y más en pandemia se ha notado; más el trabajo que hacemos las mujeres en casa, con nuestros hijos, en el barrio. Y siempre espero que las mujeres entre nosotras tengamos una palabra de aliento y una mirada compasiva con otras mujeres. Porque para que nos respeten creo que primero debemos respetarnos entre nosotras”.

Palabras de Oliva

Por su parte, el intendente Martín Oliva tuvo a cargo sus palabras en este acto expresando ante los presentes: “Gracias Mayda. La historia es breve pero debe conocerse. Viene alguien generosamente a honrarnos con esta obra de Marmo, las y los uruguayenses debíamos aceptar eso y por eso en nombre del Pueblo y Gobierno hoy te decimos muchas gracias porque la Fundación la Delfina y vos estén presentes acá.

Realmente no sé a quienes se va a homenajear hoy, Mayda me comentó de una de ella, pero no decidí absolutamente nada. Le pedí a la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad que decidieran porque me parece más genuino. Muchas de estas mujeres trabajan así, al aire libre y con frío. Yo veía a las chicas del Hospital que hacen guardias, y muchas del cuerpo de Bomberos, Policía, y teníamos que estar acá. Llueve copiosamente pero había que hacerlo así. Esta es una ciudad con mucha historia y la Argentina vio su nacimiento acá, no en otro lugar, sino en Concepción del Uruguay

Y la Delfina, y su dedicación a Ramírez, y su legado que creo toma Urquiza de Ramírez, está reflejado en esa mujer, que creo que es mística por toda la historia que hay alrededor de ella. Hoy homenajeamos a estas mujeres desde este corazón de hierro que tienen, en esta plazoleta que significará mucho y que vamos a cuidar y por eso nos hacemos responsables todos del cuidado porque significa y significó lo que pasó y pasa en este tiempo. Hubo muchas mujeres que estuvieron al frente de esta lucha, desde hace más de 200 años.

La figura de la Delfina, esa mística que tiene, el romanticismo de todo el dolor, el amor y la forma en que da la vida por ella Ramírez. Por eso mi agradecimiento, la Histórica lo agradece y las puertas están siempre abiertas para realizar este tipo de homenajes.

Las homenajeadas

Lic. en Enfermería Marta Rodríguez: cuenta con 30 años de servicio, y está a cargo del Departamento de A.P.S desde el año 2000. Actualmente como coordinadora de la Residencia de adultos mayores Nuestra Señora del Huerto. Patricia Noemí Scatularo: posee con una antigüedad de 34 años en el Municipio, Inicialmente trabajó en la Residencia de Adultos Mayores Nuestra Señora del Huerto y desde el año 2002 en el Departamento de A.P.S. Se desempeña activamente en la campaña de vacunación masiva que esta pandemia ha requerido y el equipo de salud lleva adelante. Susana Robledo: se desempeña como maestra de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos N° 118 Cristo de los Olivos, llevado también la educación al SUM del barrio ex Circuito Mena. Mariana Rizzo y Mariana Avalo: se desempeñan como enfermeras en el servicio de emergencias 107, trabajando desde los inicios de esta pandemia en una tarea fundamental, como el traslado y la atención de pacientes, el seguimiento de personas infectadas, sin desatender las atenciones que este servicio realiza cotidianamente desde antes de la COVID-19. María Silvia Francou: se desempeña como Directora de Escuela NINA N° 48 “Recuerdos de Provincia”. Desafiando los riesgos de la pandemia, María Silvia asistió junto a su Equipo, diariamente a la institución. Se realizaron así, arreglos diversos del edificio escolar, pintura, construcción de un gallinero, de un horno de barro, espacio para teatro y titiritero entre otros. Se utilizaron materiales de donaciones gestionados por la escuela y otros adquiridos por los propios docentes. María Belén Basgall: ingresó como bombera voluntaria en el año 2013. Se capacitó en varios cursos dictado por la academia del consejo nacional y provincial entre ellos pedagogía que la habilita a ser instructora. Formó la escuela de cadetes de la ciudad quien hoy cuenta con 9 chicos a quienes forma y prepara para llegar a ser bomberos en su mayoría de edad. Es mamá de Sofía quien sigue sus pasos acompañándola en cada acto y trabaja como cocinera en comedores escolares. Nancy Magalí Dalzotto: oficial de Policía, que ingresó en una de las últimas incorporaciones en el personal de la Comisaria de Minoridad. Dando sus primeros pasos en la Policía de Entre Ríos en los comienzos de la pandemia, lo que representó un desafío para ella, lejos de sus afectos, lo que no menoscabó su desarrollo laboral. Apostando a su vocación de servicio. Desde un primer momento mostró compromiso, profesionalismo y sobre todo empatía en los casos de violencia de género. Lo que le ha valido el reconocimiento de sus colegas. Graciela Noemí Coronel: colabora en el Comedor del barrio Los cachetudos. Comenzó en él, asistiendo a 12 familias. En el día de hoy asisten entre 38 y 42 familias de diferentes barrios. Siempre con ayuda de sus colaboradores y sin bajar los brazos, aún en los peores momentos, donde necesitó la solidaridad de sus vecinas y vecinos. Norma Oguier: desde hace 23 años en su emisora radial FM, lleva adelante la comunicación responsable y solidaria para con sus oyentes. Fue vicepresidenta de la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay. Lic. Noelia Viera: licenciada en obstetricia, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y secretaria de docencia e investigación del Hospital. Se encarga de coordinar diariamente la línea telefónica COVID, también coordina las acciones de hisopados programados del Hospital, realiza las fichas epidemiológicas de cada paciente de COVID y se encarga de la distribución de pacientes en consultorios de febriles de los distintos Centros de salud. Eunice Heidenreich: Coordinadora de la ONG “Bendecidos para bendecir” que nació hace seis años. Como institución su objetivo único es el de colaborar en la formación de una niñez sana, por lo tanto su tarea y colaboración están dirigidas a hospitales, escuelas y jardines, donde todo lo entregado como por ejemplo, juguetes, ajuares, materiales didácticos, son confeccionados por los propios voluntarios de la ONG y con el aporte de donaciones de convecinos. Dra. Camila Burgos: jefa de residentes de clínica médica, todos los días atiende junto con su equipo a los pacientes de sala COVID. María Luisa González: subjefa de enfermería, con 28 años de antigüedad en el Hospital representa a todo el grupo de enfermeras y enfermeros que están en las trincheras de cara a la pandemia, cada día en el Hospital. Mariela Elizabeth Antivero: hace 13 años trabaja en el hospital como mucama y actualmente en la unidad de terapia intensiva realiza sus tareas, fundamental en un espacio de riesgo constante. Florencia Chichi: hace dos años fue diagnosticada con Esclerosis Múltiple. Es integrante de ALCEM, Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple; desde allí trabajan para visibilizar la enfermedad, por una ley nacional que contemple sus derechos y para hacer sentir a los más de 17.000 argentinos que sufren esta enfermedad, que no están solos. Alicia Candotti: desde hace más de 50 años, pertenece al Instituto Ramiriano. Ella levantó las banderas del federalismo, cuando joven. Fue preceptora en la Escuela Técnica N° 1 Ana Urquiza de Victorica.

Fue quien bregó hace seis años, para recuperar el busto de La Delfina, que con mucho esfuerzo y dedicación, se logró colocar en la plaza principal de la ciudad, que lleva el nombre de nuestro Caudillo Francisco Ramírez.