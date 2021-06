Repudian declaraciones de la vocal Di Lello

La vocal del CGE realizó una entrevista en la oficial Radio LT11 durante la cual hizo declaraciones que no podemos dejar pasar y de rebatir, que ya son falaces.

La funcionaria comienza haciendo referencia a la intervención que pidió el CGE ante la Secretaría de Trabajo para poner fin al resguardo gremial definido en el último Congreso de Agmer, por el cual, los y las docentes realizamos nuestro trabajo de manera virtual, protegiendo de este modo nuestra salud y la de toda la comunidad educativa.

En este sentido, Di Lello nombra los decretos y resoluciones de la provincia y del CGE que estipulan las clases presenciales en todas las instituciones de Entre Ríos, a excepción del Gran Paraná y afirma: “los docentes deben estar en las escuelas trabajando presencialmente, ya que hay condiciones” “Se los ha vacunado en un 80% y del 20% restante, 10% corresponde a docentes que no han querido vacunarse y el resto, no pudo por estar en ese momento por estar con covid positivo”. Y luego agrega que: “Sanitariamente la situación está contemplada, están cuidados y vacunados”

Al respecto diremos, en primer lugar, que no hay condiciones epidemiológicas, sanitarias, edilicias ni de cuidados, para el dictado de clases presenciales.

La funcionaria hace referencia a un porcentaje de vacunación que es totalmente mentiroso y que se contradice, justamente, con los datos oficiales que reflejan que de 45.000 docentes un total de 29.109 recibieron la primera dosis y de ese total, 6.593 recibió la segunda. Es decir, que la vacunación con una dosis, alcanza alrededor del 64% de las y los docentes.

Y en este punto, seguimos denunciando que no hay un cronograma certero de vacunación, con criterios sanitarios definidos y remarcamos que la inoculación con 1 o 2 dosis, no evita contagiarse y necesitar internación, como también contagiar a otras personas.

Y además, no es la única condición que debe darse para una presencialidad segura.

La funcionaria focalizó su reclamos a los docentes, a quienes nos acusa de generar brechas entre alumnos y desigualdad, como si no fuese producto de la política educativa del gobierno que forma parte. Gobierno Nacional y Provincial que produjo que el 40% del alumnado del país, quede fuera del sistema educativa en 2020.

Pero significativamente, obvió hablar de la situación que atraviese el sistema de salud, con un 90% de ocupación total de camas de UTI, y que en algunos lugares –como Concepción del Uruguay- están al 100%.

Tampoco hizo referencia a la cantidad de contagios y de casos activos, ni a las bajas temperaturas que enfrentamos en aulas con ventanas y puertas abiertas, para garantizar la ventilación cruzada necesaria en este momento de la pandemia.

Además, evitó hablar de los y las docentes fallecidos/as por covid –una de ellas luego de esperar 15 días un traslado ya que no había cama de UTI en su localidad-.

Luego, en forma demagógica, la funcionaria hizo referencia a la que –según ella- fue una gran inversión de la gestión de Bordet en insumos para afrontar la pandemia, y plantea en forma de provocación, que es más bien un capricho de los/as docentes, no ir presencialmente porque esta patronal hizo protocolos, capacitaciones, vacunó a los docentes y pautó acuerdo salarial.

Sobre las vacunas, evitó decir que sólo el 30% de la población del país, está vacunada con una dosis y sólo el 6% con 2 dosis. Sobre protocolos y capacitaciones, volvemos a denunciar que es letra muerta si no se acompaña de presupuesto real. La gran inversión a la hace referencia la representante patronal en el CGE, es la fabulosa suma de entre 1.500 y 2000 pesos por escuela, para la compra de productos de limpieza. Y respecto de salario, o casualidad, no dijo que fue su gobierno el que propuso que el salario inicial de una docente sea hoy, es de 35mil pesos, cuando la línea de pobreza llega a los 64mil. Toda una definición de qué lado está la vocal del CGE.

Finalmente, hace hincapié en el derecho de los/as estudiantes a acceder a una educación de calidad, responsabilizando directamente a las y los docentes de agrandar la brecha y generar desigualdad, porque planteamos en este contexto actual, dar clases virtuales, priorizando el cuidado de nuestra salud y de toda la comunidad educativa. Y graciosamente, dice que el año pasado “nos quejábamos” de que no había condiciones para la virtualidad y que ahora “que podemos ir presencial”, queremos dar clases virtuales.

Una vez más, reafirmamos nuestra defensa a la educación presencial, pero cuando haya condiciones epidemiológicas, sanitarias, de higiene, edilicias y presupuestarias.

Y por eso, exigimos la virtualidad CON CONDICIONES.

Es el estado, y la gestión del gobierno que ella defiende, la que no garantizó todos los elementos indispensables en el 2020 , para que se pudiera en la virtualidad, poder tener un acompañamiento pedagógico del alumnado. Y pasado un año y medio estamos en la misma situación.

Es el gobierno que la vocal representa, el que debe destinar presupuesto para garantizar el acceso a la educación de todos/as los/as estudiantes: brindándoles dispositivos, conectividad, pero también, trabajo y vivienda a sus familias. Y descaradamente habla de la defensa de la educación pública, cuando son ellos los que destinan millones con subsidios a las privadas, dejan caer a pedazos las públicas, recortan el presupuesto para educación y salud, rebajan aportes patronales a la seguridad social, pero pagan puntualmente la deuda externa a los fondos buitres y bonistas y le pagan a los bancos 100 millones por mes por la bicicleta financiera de las Lelic.

Por todo esto, repudiamos las declaraciones nefastas de esta funcionaria, que están plagadas de cinismos y mentiras y reivindicamos el derecho legítimo de los y las trabajadores de la educación a proteger su salud, su vida y la de toda la comunidad educativa. Al mismo tiempo, insistimos en la necesidad de reforzar la lucha, continuar con asambleas y definir un plan de acción, con medidas contundentes, para arrancarle a la patronal, en este contexto, las condiciones para el desarrollo de las clases virtuales y que ningún/a alumnos/a quede fuera del sistema.