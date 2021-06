Regatas espera por el cuadrangular

Regatas tiene todo preparado para el cuadrangular que se jugará en Gualeguaychú, luego de haber logrado el 4º puesto entre los mejores de Entre Ríos. Aguirre, es un referente en el equipo que dirige Santiago Rimoldi.

El escolta más conocido como “Kiki”, es de los más experimentados en el plantel por haber jugado varios Torneos Federales con la camiseta Celeste y haber disputado estas instancias en varias ocasiones.

Agustín promedió un total de 22 puntos por partidos en la Fase Regular del Torneo 2021 y contó sobre sus sensaciones cuando culminó el partido frente a Central Entrerriano que los clasificó a la Segunda Fase. “En lo personal, al principio no caí. Después de un rato del final del partido cuando te das cuenta lo que se logró, automáticamente pensas en el primer entrenamiento, en la primera reunión, donde todo empezó y tomas conciencia que todo es más valorable para el equipo que tenemos, porque hay muchos juveniles”. “La gran mayoría van a jugar por primera vez una instancia así. Esa tiene que ser la mayor de las motivaciones”.

Además, dijo “al fin y al cabo este deporte se trata de eso, de jugar instancias donde perdes y quedas afuera”. “No sé si los chicos toman dimensión de lo que vamos a jugar, éste cuadrangular es otro Torneo completamente distinto”. Y agregó, “me pone feliz que los chicos tengan la oportunidad de jugar esta instancia de la competencia”.

“Kiki”, como así lo apodan sus compañeros, logró el puesto 1 entre los máximos anotadores de la Zona de Entre Ríos y promedia un 80% en tiros libres. Es, además del más experimentado, un modelo a seguir para todos sus compañeros.

El histórico número 12 de Regatas hizo referencia a la identidad de juego del equipo, “la identidad se va dando a medida que van pasando los partidos. Nosotros la logramos a lo largo del Torneo”. “Para mí, el partido clave fue contra Racing de visitante, donde mostramos nuestra identidad de juego, defender duro y correr durante los cuarenta minutos”. Y expuso, “somos un equipo chico en talla, si no defendemos fuerte y corremos, se nos complica jugar cinco contra cinco”.

Aguirre es el jugador más grande en edad que tiene el plantel con tan solo 28 años y cuenta cómo se prepara él y su equipo mentalmente para afrontar los partidos importantes. “Mentalmente nos preparamos para todos los partidos de igual manera. La instancia de playoffs genera que no tengas la concentración al 100% por todo lo que te estas jugando”.

Y sumó a su testimonio, haciendo referencia al cuadrangular que jugarán la próxima semana: “creo que va a ser lo más importante eso, saber la instancia que estamos jugando y mantenernos concentrados al 100% los cuarenta minutos de juego, sabiendo que cada pelota va a ser la decisiva”.

El uruguayense con sus años de experiencia habiendo convivido con muchos planteles y distintos jugadores que han pasado por el Club, habló de lo que vio en este joven equipo del cual es parte y dijo lo siguiente, “me llevé una sorpresa para bien con el equipo que se formó. Los chicos se adaptaron muy bien al Club, a la forma de trabajo y al Torneo. Todo proceso lleva su tiempo y más aún cuando hay que aclimatarse al modelo de juego que el entrenador quiere. Pero noto que todos se amoldaron de manera estupenda. Todos tienen talento para resolver cualquier situación de juego”.

Por último, habló de los objetivos más próximos que tienen como equipo. “El objetivo principal es jugarle de igual a igual a todos y después clasificar”. Y aseguró, “el objetivo es clasificar, pero si no se da, valoro mucho más el jugarle de igual a igual a cualquier equipo. Me va a poner más contento demostrar que estamos a la altura de las circunstancias y que dimos todo, más que clasificar, pero no vamos a negar que queremos pasar de fase, para eso trabajamos todos los días”.

Juliana Garnier prensa Regatas