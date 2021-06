Parque no pudo ante Estudiantes de Olavarría

El conjunto que dirige Damián Gamarra cayó ésta mañana ante Estudiantes de Olavarría por 84 a 70. El goleador del encuentro fue

Lucas Gorosterrazu del equipo bataraz con 27 puntos mientras que Gervasio Guelache con 20 se destacó en el equipo sureño.

Al finalizar el juego quisimos hablar con @juan_meyer7 para saber del desarrollo del juego y además para que nos cuente cómo fue salida de la cancha luego de sufrir una torcedura en su tobillo izquierdo.

«En el primer cuarto nos sacaron una diferencia bastante amplia y en el segundo cuarto hicimos varios ajustes y eso hizo que nos pudiéramos ir 2 arriba. Pero a la vuelta ellos supieron romper bien nuestra defensa y no le pudimos sacar diferencia ,ellos hicieron mejor las cosas que nosotros y ahí estuvo la diferencia del juego .

Con respecto a lo que me pasó a mí fue que Intenté saltar a taparla y cuando caigo estaba lleno de gente abajo del aro y pise a alguien que la verdad no sé quién era. Ahora un poco de hielo y ver la evolución de todo esto.

Informe : Lali Biagi prensa club Parque Sur en la Liga Argentina