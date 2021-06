Parque cayó ante Atenas

Parque cerró su participación en la burbuja que se disputó en Lanús y en su último encuentro fue superado en el tanteador por Atenas por 85-59. Los goleadores del partido fueron Dubois y Rausch ambos del conjunto griego con 22 puntos , en el equipo sureño se destacó Guido Cabrera con 21 tantos acompañado por Tomás Fabricius con 17.

El juego no necesita análisis alguno , sólo queda ver y analizar el paso positivo de cada uno de los jugadores que dejaron todo ( cómo siempre) en cada juego , destacar al equipo todo , porque no existirían los nombres propios si no hubiese un trabajo de equipo previo.

El equipo es uno solo , tiene identidad , amor, garra y pasión, juventud y experiencia, dentro y fuera de la cancha .El equipo tiene algo que contagia a todos y se llama amor por la camiseta y pertenencia.

Y hoy más que nunca creemos que ésta frase es la ideal para darle un cierre a la burbuja para el sureño. «TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS».

Informe : Lali Biagi prensa club Parque Sur en La Liga Argentina