Nuevos intentos de estafas telefónicos preocupan a las autoridades

Los intentos de estafas telefónicas se siguen sucediendo, muchos de los cuales no llegan a su objetivo gracias a la atención que muchos vecinos están prestando a este tipo de maniobras, pero lamentablemente, siempre al alguien que cae en la redes de estos inescrupulosos individuos.

En las últimas horas, un lector de 03442, contó a este sitio que recibió un llamado argumentando que era del Ministerio der Salud, anunciándole que había salido sorteado para el Programa de Recuperación Productiva 2 (Repro 2), por lo que recibiría un bono de entre 18 y 22 mil pesos.

“Este supuesto empelado del Ministerio, me dijo que no me iban a pedir ningún dato y solo que tenía que ir a un cajero, para ingresar a mi cuenta de cobro y que ellos me iban a guiar los pasos a seguir para que se me acredite en mi cuenta el monto mencionado. Me confirmaron que me darían un código en ese momento y que no me lo daban antes por el riesgo de que haga algo mal y lo bloquee, no pudiendo acceder al beneficio”, contó el lector.

El hombre no quiso seguir con esa diligencia y cortó directamente, tratándose de un número de Buenos Aires.

“Lo quise hacer saber para que la gente esté atenta y no caída en estos engaños. Yo llamé al número del cual recibí la llamada y no contesta nadie. Quien me hablaba, claramente tenía un modo de hablar que no era argentino”, finalizó.