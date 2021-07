Noticias de Colón

Se emitirá un ciclo sobre patrimonio histórico, arquitectónico y natural de Colón

Los capítulos se estrenarán en Youtube Turismo Colón Entre Ríos y podrán verse también en los canales locales. Participan profesionales e investigadores de la Ciudad

En el Palacio de Turismo de Colón se llevó a cabo la presentación de “Memoria Activa, Patrimonio Recuperado” con la presencia del Intendente José Luis Walser, acompañado por la Secretaria de Turismo y Cultura Silvia Vallory, el asesor en Planificación Arquitecto Raúl Acuña y el Director de Prensa y Comunicación Sergio Pinget, contando también con la presencia de concejales.

Desde el jueves 1º de julio a las 20, día del Historiador, comenzará a emitirse un ciclo de diez capítulos donde profesionales destacados e investigadores de Colón, harán un recorrido con testimonios por el patrimonio histórico, arquitectónico y natural de la Ciudad.

Podrá verse todos los jueves a las 20 por el canal de Youtube Turismo Colón Entre Ríos y por Canal 5 los viernes a las 13,30, repitiendo los sábados a las 20.

“Hoy cumplimos un paso más de este objetivo que nos hemos propuesto, los colonenses necesitábamos volver a sentirnos orgullosos, conocer nuestro patrimonio, valorarlo, construirlo entre todos de manera participativa con el Consejo Asesor del Patrimonio y plasmarlos en un programa” dijo José Luis Walser al presentar el ciclo. “Quedará un material para los colonenses y el visitante, y para las próximas generaciones, tenemos la responsabilidad de mantener viva la identidad colonense que la íbamos perdiendo” afirmó el Intendente de Colón.

Y agregó: “Es un paso importante y quiero celebrarlo, porque la manera en que vamos a volver a sentirnos orgullosos los colonenses de lo que tenemos y de lo que somos es conociendo lo que tenemos, conociendo lo que somos, conociendo lo que fuimos”. “Entre todos construir hacia dónde vamos, ese es el camino y el objetivo de nuestra gestión” dijo el Intendente, e hizo un reconocimiento “a aquellas personas que no han claudicado en mantener viva nuestra historia y nuestro patrimonio, y que muchas veces lo hicieron de manera aislada” sostuvo José Luis Walser.

El ciclo es presentado por el reconocido locutor colonense Jorge Peralta, que en cada capítulo presentará los diferentes temas expuestos, que comenzará con Elbio Woeffray. Se abordará la presencia de los Jesuitas en la zona antes de la llegada de los colonos, la inmigración local, la influencia de la masonería, el Falansterio Durandó, el arte funerario, el pasado arquitectónico, la Fiesta Nacional de la Artesanía y el patrimonio natural, flora y fauna nativa.

Expositores

Elbio Woeffray

Carlos Conte Grand

Noel Javier Cabrera

Raúl Acuña

Alejandro Gonzales Pavón

Walter Maidana

Hugo Da Silva

Beatriz Jourdán

Claudio Treboux

Alberto Gustavo Pierotti

Programa de inserción laboral

Una persona con discapacidad trabaja en el Área Municipal de Colón

La joven desarrolla numerosas tareas de asistencia en la oficina y remarca que una discapacidad motriz no es impedimento realizar su trabajo

El Programa de inserción laboral para personas con discapacidad dependiente de la Nación se implementa en la Ciudad de Colón gestionado a través de la Dirección de Empleo y Producción de la Municipalidad. A través del mismo, jóvenes colonenses se encuentran desarrollando tareas tanto en empresas o comercios de la Ciudad como así también en el Municipio.

Cintia Rougier asiste diariamente desde hace tres meses a la oficina del Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad, donde desarrolla distintas actividades.

“Es un placer trabajar con ella, la actitud que ella le pone, su eficiencia es muy importante para todos nosotros, como así también el aporte que hace porque quien prueba todas las rampas, la que nos hizo ubicar a todos en cuanto a los circuitos accesibles en Colón” explicó la Coordinadora del Área, Lorena Schlotthauer.

“Es un privilegio tenerla, este programa de entrenamiento laboral es tan importante porque podemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de incorporar a personas con discapacidad trabajando en diferentes áreas y rubros, comercios, empresas”.

Para acceder al programa, recuerda la Coordinadora, “se necesita solamente la habilitación municipal, la inscripción ante AFIP, pagar un seguro muy accesible y ganas de tener una persona que pueda tener un trabajo, esto genera más empatía y poder entender más al prójimo” sostuvo.

Cintia Rougier comenta por su parte: “Desde el que me recibe, las chicas de limpieza, la secretaria, la coordinadora es excelente y mi jornada laboral se me pasa volando porque abarco varias cosas y me distraigo mucho, me distraigo y aprendo mucho, estoy feliz”

Y agregó: “Atiendo el teléfono a la gente, la derivo a la secretaria, asisto a Lorena en lo que necesita y trabajo en la publicación en las redes sociales, no es un impedimento tener una discapacidad motriz para desarrollar mis tareas”.

Se dicta en el DIAT

Un grupo de mujeres aprende costura básica en un taller municipal

La propuesta permite realizar prendas para el hogar, pero también es de gran utilidad para iniciar un emprendimiento laboral

Luego de una exitosa experiencia que está en marcha desde 2020 en el CIC de El Ombú con una Cooperativa de Trabajo Textil impulsada por la Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Empleo y Producción que depende de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, se lleva a cabo un taller de costura inicial.

Es dictado en el DIAT donde un grupo de mujeres aprenden a fabricar desde un barbijo hasta prendas o bolsos de mano, en este taller que además de ser de gran utilidad para el hogar puede servir para un emprendimiento laboral.

“Cortan, reforman, arman y cosen” contó Paola Pascua, empleada municipal del Área de Empleo y Producción, que trabaja en el taller textil en el CIC y enseña en el DIAT.

“Está bueno porque sirve para el hogar, aprenden a hacer un poquito de todo, desde una prenda hasta cosas de uso diario, todo sirve para reciclar y reutilizar, se desarma y arma otra cosa” explicó. “Está muy lindo y muy bueno poder pasar información a otros y que lo puedan utilizar para su casa o medio de subsistencia también” señaló.