Manifestantes sobre el puente Victoria-Rosario

Se realizaron cortes intermitentes sobre el carril que va des Rosario a Victoria, Entre Ríos, donde se reclamó el NO a los subsidios, sino la posibilidad de trabajar en una actividad que consideran segura.

Trabajadores de la actividad náutica de Rosario realizaron este lunes un corte intermitente de tránsito en avenida Circunvalación en el acceso al puente Rosario-Victoria, sobre el carril que va a Entre Ríos.

La medida que provocó demoras en el ingreso a la provincia, fue para reclamar por el regreso de esa actividad que quedó afuera de las últimas habilitaciones que dispuso el gobierno provincial.

Cercano el mediodía, la protesta de los trabajadores náuticos causó un gigantesco embotellamiento de vehículos sobre la mano de Circunvalación que va hacia el puente y por ende hacia Victoria.

Mariano Provenzano, vocero de los pescadores, dijo a la prensa que la pesca no es una actividad simplemente recreativa como se piensa por desconocimiento y que detrás de esta actividad hay miles de familias que están perdiendo sus fuentes de trabajo, agregando que la actividad viene castigada desde hace varios años.

Por otra parte agregó que ”Venimos de un año de pandemia y no podemos comprender porqué actividades que son más riesgosas por el contagio de coronavirus están abiertas. Me refiero a piscinas climatizadas, cerradas herméticamente; los restaurantes y los centros comerciales. Nuestra actividad se realiza exclusivamente al aire libre, con protocolos tácitos. Cada pescador no se puede juntar a otro por menos de cinco metros. Eso lo sabemos desde que la pesca existe”.

Provenzano finalizó diciendo «Con cualquier crisis nuestra actividad se resiente. Hace un año y medio que están afectadas miles de familias. No queremos subsidios, queremos que nos dejen trabajar”.