La diócesis cumple hoy 64 años de vida

Hoy, 29 de junio, la diócesis de Gualeguaychú celebra el 64° aniversario del inicio de su vida ocurrido con la asunción de su primer obispo, Mons. Jorge Chalup. Por tal motivo el actual obispo, Mons. Héctor Zordán, presidirá la misa de acción de gracias en la Catedral San José a las 19.30 hs.

La creación de la diócesis había sido dispuesta por el Papa Pio XII el 11 de febrero de 1957 “en vista del considerable desarrollo civil y religioso en la Argentina, y el crecimiento de la población, con el fin de asegurar una asistencia espiritual más adecuada a los fieles argentinos”, según consta en la Bula Quandoquiden Adoranda.

Por entonces, la nueva diócesis contaba con 17 parroquias, 32 sacerdotes del clero secular y 44 religiosos benedictinos para más de 300 mil habitantes de los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Tala, Victoria y Uruguay.

Mons. Chalup, que se desempeñaba como vicario general de Corrientes, había sido elegido obispo por el Papa el 13 de marzo de 1957 y el 9 de junio fue consagrado como tal en la Catedral correntina.

El 29 de junio llegó a Gualeguaychú para tomar posesión de la diócesis y así dar inicio a la nueva circunscripción eclesial. Ese día desde temprano, una enorme caravana de autos lo esperó en las inmediaciones del aeroclub. Alrededor de las 15.00 hs llegó a la altura de la sociedad rural en un vehículo acompañado por el arzobispo de Paraná.

Una caravana de automóviles, bicicletas y jinetes se unió en la marcha hasta el Palacio Municipal donde se realizó la recepción oficial en un estrado montado en la explanada y donde el Comisionado Municipal y el Ministro de Gobierno dirigieron palabras de bienvenida.

Inmediatamente comenzó la marcha a pie hacia la Catedral. Los alumnos de las distintas escuelas de la ciudad, luciendo sus guardapolvos blancos, escoltaron al obispo con un cordón a ambos lados de la calle, tras lo cual avanzó la multitud. En la puerta de la parroquia San José, convertida en Catedral, lo esperaba el arzobispo de Paraná, Monseñor Guilland, quien había sido delegado por el nuncio para poner en funciones al nuevo obispo. Una vez en el interior, se realizó el acto de toma de posesión.

Monseñor Chalup ocupó el trono, recibió la obediencia de los sacerdotes y se firmó el acta de instalación. Nacía así la Diócesis de Gualeguaychú.

En estos 64 años la diócesis hace memoria agradecida especialmente de los pastores que han guiado a esta porción del Pueblo de Dios: Mons. Chalup, Mons. Pedro Boxler, Mons. Luis Eichhorn, Mons. Jorge Lozano y Mons. Héctor Zordán.

Sacerdote italiano se incorporará a la diócesis

El sacerdote italiano Emanuele Zappaterra se incorporará a la diócesis de Gualeguaychú a partir del mes de noviembre próximo en una experiencia de cooperación misionera por tres años.

El padre Emanuele es oriundo de la Arquidiócesis de Ferrara-Comacchio y nació en la ciudad de Ferrara, región de Emilia Romagna, el 4 de junio del año 1971.

En un mensaje en video envido desde Italia, e P. Emanuele manifestó su alegría y emoción por esta noticia y anunció que “en unos meses tendré la suerte lindísima de llegar a la diócesis de Gualeguaychú y compartir unos años de mi vida como sacerdote fidei donum”. Luego aclaró que “un sacerdote fidei donum es un sacerdote diocesano que llega a otra diócesis para compartir el trabajo misionero, el trabajo pastoral y ser testigos de la fe dentro del pueblo”.

Indicó que llegará a Argentina en la segunda mitad de noviembre, antes del Adviento, “así podremos empezar el año nuevo litúrgico juntos”, dijo.

Les agradezco por su acogida, estoy re feliz porque se va a realizar esta vocación misionera que ya tenía desde el seminario. Después de unos años empecé a sentir fuerte esta llamada misionera, escribí a mis obispos pero siempre me decían que no era posible en ese momento. Ahora se realizó, cuando ya creía que no era posible, el Señor me sorprendió con sus planes”.

“Estoy muy emocionado, les pido sus oraciones, recen por mí, yo ya estoy rezando por ustedes. Ya siento que voy perteneciendo a esa diócesis”.