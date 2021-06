La AGMER intimará a los directivos que pongan ausencia a docentes que trabajen en modo virtual

Se advierte a los directores de escuelas que se abstengan de “registrar como paros y/o ausencias y/o faltas y/o licencias y/o inasistencias de ninguna clase”, entre los días 22 al 25 en junio de 2021.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) elaboró una carta “tipo” para que los docentes que se nieguen a acatar la presencialidad, intimen a los directivos de las escuelas a que se abstengan de “registrar como paros y/o ausencias y/o faltas y/o licencias y/o inasistencias de ninguna clase”, entre los días 22 al 25 en junio de 2021.

La misiva, en sus últimos párrafos incluye una explícita “intimación bajo apercibimientos de interponer las acciones tutelares” para la “reparación de los daños”, explica que está vigente una “medida de acción sindical” en defensa del “derecho a la salud”.

“Esta medida de naturaleza colectiva, con resguardo sindical, que garantiza y respeta el derecho a la educación de los alumnos, no es paro ni tampoco puede ser considerada una ausencia ni inasistencia, ni mucho menos injustificada al trabajo, en tanto el trabajo efectivamente lo brindo y lo brindaré”, agrega la carta redactada desde el gremio y firmada por los docentes que adhieren.

En el párrafo siguiente, se admite la existencia de una disposición del Consejo General de Educación, pero se le quita todo valor jurídico. “La carga en sistema SAGE y/o registro de paro o inasistencia de ninguna clase que Ud. pretenda realizar, no obstante pueda existir Resolución que así lo disponga, resultará absolutamente injustificada e ilegítima, ya que durante el tiempo que me he plegado a la medida sindical he trabajado”, señala la misiva.

El gremio con mayor representación de la docencia entrerriana también elaboró un modelo de carta para que los padres comuniquen su “opción” por la “modalidad virtual”. La breve nota sirve a su vez para demandar la “conexión virtual” como condición para que sus hijos puedan “sostener la regularidad”.

