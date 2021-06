Joven concordiense fue elegido por Lali Esposito en el primer programa de la «La Voz Argentina»

Se trata de Santiago Borda, de 19 años de edad, quien cantó este jueves por la noche y sorprendió a todos con su voz en el nuevo programa que se emite por Telefe.

La Voz Argentina, inauguró su ciclo con los primeros participantes que dejaron demostrado el nivel de concordantes que habrá en esta temporada y con una voz verdaderamente impresionante el joven entrerriano generó emoción entre los miembros del Jurado y ya se perfila como uno de los favoritos.

Su primera canción fue «Cien Años» de Abel Pintos, asombrando a todos por su caudal de voz pocas veces visto y soltura para manejarse frente a quienes debían juzgar su interpretación y talento.

Finalmente fue Lali Espósito a quien Santiago eligió para integrar su equipo, que había expresado «me muero por tenerte. Lo que más me gustó es que tuve la piel de pollo, ahora que veo tu look, tu onda, tu impronta. Creo que el mejor equipo para vos es el mio… tengo para ofrecerte, que brilles vos como artista completo».

El joven artista entrerriano se animó a cantar «Soy», tema de su ídola, Lali, tras lo cual dijo «estoy temblando de los nervios… es muy difícil porque son maestros cada uno para mi. Los amo, a los 4 los quiero mucho».

Espósito hizo emocionar a todos cuando expresó «Fuera de todo chiste, te quiero decir de corazón. Me pasó algo cuando me di vuelta y te vi. En almas como la tuya yo me encuentro. En tu libertad, en tu forma de ser, en tu forma de expresar lo que sos, me veo. Creo de verdad que el objetivo del universo, que me dio ese lugar fue para hacer brillar gente con tu espíritu, gente que sienta que puede cantar la canción soy con mucho orgullo de quien es».