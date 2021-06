“Hay que generar políticas públicas claras para alentar la producción y el trabajo”

En el Departamento Colón Pedro Galimberti y Darío Schneider continuaron el recorrido provincial, ampliando el proyecto de Construir en Cambiemos. Reiteraron la importancia de propiciar y acompañar iniciativas “para el crecimiento de una provincia que hoy está estancada”.

En un día especial para el partido político que representan, los intendentes de Chajarí, Pedro Galimberti; y Crespo, Darío Schneider, celebraron este sábado 26 de junio los 130 años de la Unión Cívica Radical de la mejor manera: recorriendo la provincia para tomar contacto con militantes, dirigentes y vecinos, con el claro objetivo de seguir ampliando el proyecto de Construir en Cambiemos, que se presenta como alternativa política para las PASO de 2021 y las generales de 2023.

La agenda comenzó el viernes en Concordia para continuar en San Salvador. Y siguió este sábado en el Departamento Colón. Ya en la mañana los máximos referentes del espacio, junto al diputado provincial Julián Maneiro y el viceintendente de Colón Ramiro Favre, visitaron la Metalúrgica “Albace”, en el Parque Industrial de San José, sobre la autovía 14, apreciando el trabajo de esta empresa que desarrolla actividades desde 2005 y es un ejemplo de crecimiento e inserción ya no solo en el mercado interno, sino también con la ubicación de parte de su trabajo en el exterior.

Galimberti fue claro al plantear que “Es una muestra del potencial productivo de la provincia, al que el Estado a través de sus dirigentes tiene la obligación de acompañar y generarle las condiciones necesarias para invertir y crecer, con políticas públicas claras para alentar la producción y el trabajo. Hay que propiciar y acompañar iniciativas para el crecimiento de una provincia que hoy está estancada”.

Medios y reunión de trabajo

El recorrido tuvo a media mañana un espacio para la atención a medios de prensa en el Puerto de Colón, para luego, en horas del mediodía, mantener un encuentro con dirigentes de la UCR del Departamento Colón, en el Comité. Allí se generó una positiva reunión de trabajo, ajustada a los criterios sanitarios de prevención actuales.

“Fue muy movilizadora y fructífera, ratificando la importancia de que debemos seguir trabajando desde el lugar que nos toca para Juntos por el Cambio. Todas las fuerzas debemos poner a consideración de los entrerrianos a nuestros mejores hombres y mujeres. Estamos transitando el camino correcto, intensificando el trabajo territorial de Construir en Cambiemos”, expresó Schneider.

Ambos intendentes coincidieron en que la de este sábado no es una simple efeméride. Es una llama encendida de quienes formaron parte de la historia para llegar a este presente lleno de esperanza en el futuro político. Este aniversario deja claro que no hay posibilidades de superar las dificultades sin la convicción por los proyectos colectivos, “con la certeza de que todos debemos sumar desde el lugar que nos toca”, indicaron. Y reiteraron que “La historia ofrece permanentes adaptaciones, obligando a todos a madurar. El escenario político no sólo se dirimirá en las urnas. También en las ideas, los valores y las propuestas”.