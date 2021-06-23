Hay clásico el domingo en el Núñez

Gimnasia recibe el domingo a Depro por la fecha 9 del Torneo Federal A. El encuentro, un clásico del nuevo milenio, se jugará con el arbitraje de Jonathan Correa desde las 15. Juventud Unida de Gualeguaychú tendrá fecha libre.
La programación completa de la Zona B del Federal A es la siguiente:
Sábado 26
*BOCA UNIDOS CORRIENTES * GIMNASIA Y TIRO SALTA 26/6/2021 15:00 MACHERONI MAXIMILIANO* ROSARIO CARO AGUIRRE JAVIER* CASILDA CAVALLERO LUCAS NICOLAS VILLA CONSTITUCIÓN LOPEZ RODRIGO RESISTENCIA
Domingo 27
*RACING CBA CÓRDOBA *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 27/6/2021 15:00 SILVESTRE * ENZO SANTA FE GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE MOYA MAXIMILIANO SANTA FE OSUDAR SEBASTIAN ROSARIO
*DOUGLAS HAIG PERGAMINO *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 27/6/2021 15:00 FERREYRA BRIAN GUSTAVO VENADO TUERTO DEL FUEYO JUAN CARLOS * JUNÍN BONO OSCAR ARIEL JUNÍN DESTEFANO PATRICIO SALADILLO
*CHACO FOR EVER RESISTENCIA *UNION S. RAFAELA 27/6/2021 15:30 LOBO MEDINA* LUIS ORLANDO TUCUMÁN PONCE JOSÉ TUCUMÁN MARTIN MAURICIO TUCUMÁN PEREZ SERGIO CORRIENTES
*CRAL. NORTE SALTA *CRUCERO DEL NORTE POSADAS 27/6/2021 15:30 GONZALEZ GUILLERMO * ADRIAN RESISTENCIA BRILLADA * FERNANDO ABEL RESISTENCIA RIOS MARIA S0LEDAD RESISTENCIA ARGAÑARAZ LEILA TUCUMÁN
*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ *SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA 27/6/2021 16:00 GIL JOAQUIN SAN PEDRO MIHURA CARLOS* JAVIER MERCEDES VIGLIETTI CARLOS JAVIER SALTO FLEITA HUGO ROSARIO
LIBRE: Juventud Unida (Gualeguaychú).
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