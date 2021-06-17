Gimnasia viaja a Córdoba

Por la Zona B, Gimnasia de Concepción visita el sábado, desde las 16, a Sportivo Belgrano de San San Francisco. Será por la fecha 8 con el arbitraje de Maximiliano Macheroni. Por su parte, Depro será local ante el líder, Racing de Córdoba y Juventud Unida recibirá a Boca Unidos, ambos también el sábado
ZONA B
Sábado 19
*DEPRO COLON (ER) *RACING CBA CÓRDOBA 19/6/2021 15:00 VIÑAS NAHUEL * MAXIMILIANO ALCORTA CORIA MATIAS CAÑADA DE GÓMEZ CAVALLERO LUCAS NICOLAS VILLA CONSTITUCIÓN FERREYRA BRIAN VENADO TUERTO
*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU *BOCA UNIDOS CORRIENTES 19/6/2021 15:30 NOVELLI SANZ * LUCAS ARIEL TANDIL ZAMORA DANIEL* ALFREDO PARANA NOVELLI DIEGO SAUL TANDIL LEZCANO GARCILIANO PARANA
*SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 19/6/2021 15:30 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO* JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA WILLIAMS SANTIAGO DEL ESTERO
*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS *CHACO FOR EVER RESISTENCIA 19/6/2021 15:45 CEBALLOS CESAR* ANTONIO CÓRDOBA SERALES EMANUEL* CÓRDOBA BILLIONE CARPIO MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA YACANTE GUILLERMO LUJÁN
Domingo 20
*GIMNASIA Y TIRO SALTA *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 20/6/2021 15:30 CORREA JONATHAN * DANIEL CÓRDOBA MEDINA GUIDO DANIEL ALIJILAN SILVA EMILIANO* ALEJANDRO LA RIOJA REKERS FERNANDO CÓRDOBA
*UNION S. RAFAELA *CRAL. NORTE SALTA 20/6/2021 15:30 FRANKLIN ADRIAN * SANTA FE GONZALEZ MARIANO * RAMON SANTA FE MOYA MAXIMILIANO SANTA FE SILVESTRE ENZO SANTA FE
LIBRE: Crucero del Norte (Garupá).
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