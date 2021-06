Fue condenado el violento comerciante que amenazó a inspectores municipales durante un desalojo

Se desarrolló el pasado viernes la audiencia de juicio abreviado contra el violento comerciante que fuera desalojado de la Peatonal Rocamora con su carrito de comidas rápidas, oportunidad en la que amenazó al personal municipal y resistió el procedimiento.

Como ya fuera observado en sus conductas que terminaron llevándolo a una condena, esto hombre volvió a demostrar su “fuerte personalidad”, durante la audiencia, pero finalmente se calmó y la diligencia se desarrolló con normalidad.

Se trata de José Eduardo Almada (Cacho) de 71 años de edad, quien fuera representado por el doctor Ernesto Rubén Figun, en causa que llevara adelante el agente fiscal auxiliar, doctor Diego Eduardo Rueda.

Como se informara en notas anteriores de 03442, este hombre fue imputado de que el 16 enero del pasado año, siendo aproximadamente las 20:00 horas, en las inmediaciones de la intersección de Peatonal Rocamora y Leguizamón, donde estaba instalado un carrito de comidas rápidas, amenazó de muerte al señor Carlos Gustavo Hanza cuando junto a unos inspectores municipales se encontraban llevando a cabo controles relacionados con el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº2726.

Por otra parte, Almada el 17 de febrero del corriente año, siendo aproximadamente las 19:00 horas, en la misma esquina donde ocurrió el hecho anterior, amenazó al jefe del Departamento Policía Municipal manifestándole «que si intentaba sacarlo del lugar se iba a llevar puesto a dos o tres personas»; asimismo amenazo con que «iba a ir a la casa a matar al intendente Oliva», aduciendo que tenía un arma de fuego calibre 40, continuando con su accionar también amenazó «con matar al Jefe de la División Habilitaciones Comerciales del Municipio y al Juez de faltas el Dr. Carlos Schiavo. Finalmente Almada amenazo «con matar a cualquier funcionario municipal que quisiera sacarlo del lugar», todo ello al momento que el jefe del Departamento Policía Municipal junto a otros inspectores intentaban poner en conocimiento de los alcances de la sentencia tomada en el marco del expediente Nº66.993 que tramita ante el Juzgado de Faltas Nº1 de la municipalidad de Concepción del Uruguay.

A estos violentos hechos, se le sumó que en fecha miércoles 10 de marzo de 2021, en circunstancias que su ex mujer regresaba del hospital J.J. de Urquiza al domicilio de su hermana, en inmediaciones de calles Pablo Scéliga y Celia Torrá, Almada quien de manera intimidante le expresó que «vuelva a la casa porque tenía una hija porque si no se pudría todo» causando gran temor en la víctima, a quien Almada había amenazado anteriormente para que no se separe.

Tales conductas descriptas por la Fiscalía fueron encuadradas por las partes en los delitos de “Amenazas Simples” (primer hecho) y “Amenazas Coactivas” (segundo y tercer hecho), el último de ellos en un contexto de “violencia de género”.

Ante esto Fiscalía y Defensa, con la aceptación de su responsabilidad por parte del acusado, llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y una pena de cumplimiento condicional, pero con rigurosas reglas de conducta que José Eduardo Almada deberá cumplir, ya que de faltar a alguna de estas, su situación cambiará y deberé purgar la pena en la cárcel.

Fue así que las partes presentaron el acuerdo con una pena de tres años de prisión en suspenso y las reglas de conducta por cuatro años, entre las que están la prohibición de acercarse a algunas de sus víctimas u mantener algún contacto.

Esto fue narrado en los alegatos, ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, quien tras el análisis de lo expuesto, aprobó y dictó sentencia.