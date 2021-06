Explosivas declaraciones de René Richard sobre el plantel de Central Entrerriano

El entrenador de Racing, René Richard, criticó con dureza a los jugadores y cuerpo técnico de Central Entrerriano por su actuación en la derrota con Regatas Uruguay, que dejó afuera a la Academia y clasificó a los uruguayenses a los playoffs del Torneo Federal. “Es una vergüenza deportiva”, disparó RR.

El miércoles por la noche se definió el cuarto clasificado a los playoffs del Torneo Federal de Básquet (TFB) por la División Entre Ríos. El encuentro que determinó el último boleto a la segunda fase fue el partido pendiente de la fecha 11 entre Regatas y Central Entrerriano en Concepción del Uruguay.

El conjunto rojinegro, que afrontó este partido sólo para cumplir con el calendario, dado que había asegurado el primer puesto de su zona con dos fechas de anticipación, le podía dar una mano a su acérrimo rival, ya que con una victoria suya dejaba fuera de competencia a Regatas y clasificaba a Racing.

Por su parte, Regatas dependía de sí mismo para lograr el objetivo, ya que ganando se quedaba con el último boleto, algo que finalmente terminó sucediendo al imponerse por 74-67.

En ese contexto, durante el desarrollo del partido la transmisión oficial, de manera insólita, puso al aire, antes del inicio del último cuarto, un mensaje de audio de René Richard, entrenador de Racing, quien criticaba con dureza el accionar de los jugadores y cuerpo técnico de Central en el juego.

RR tildó al partido como una “vergüenza deportiva” y arremetió con todo sobre el plantel rojinegro. “El mejor equipo del Federal, los jugadores referentes jugaron dos cuartos y no tiraron un tiro al aro”, lanzó.

Y agregó: “Mira que yo no me quejó nunca. Esta vez tampoco me voy a quejar. El Manu Gómez no tiró un tiro al aro, Córdoba no tiró un tiro en 18 minutos que jugó. Jovanovich ni miró el aro, no tiró un tiro abajo del aro”.

Para finalizar sus explosivos comentarios, el entrenador de Racing sentenció, “Regatas está jugando con suplentes, va cambiando jugadores, lo único que hace es tirar de tres. Por ahí yo estoy viendo equivocado. Nunca pensé que Panizza y el Gaby Díaz iban hacer lo que están haciendo”.

Fuente Radio Máxima