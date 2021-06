Estaba en la cárcel: Dispusieron la prisión domiciliaria para joven acusado del homicidio de Kevin Ríos

En audiencia desarrollada este miércoles en el Juzgado de Garantías, presidida por la doctora Melisa Ríos, se dispuso cambiar la condición de detención de uno de los imputados del crimen del joven Kevin Ríos, muerto en la madrugada del 13 de junio de 2020, en el Barrio Villa Itapé, en inmediaciones de calles Ereño y 24 del Oeste, donde hubo una pelea, en la cual Kevin de 19 años, fue asesinado de una puñalada.

Por el caso están imputados, Nicolás Ezequiel Villarreal de 23 años privado de su libertad (representado por el doctor José Pedro Peluffo) y como coautor Damián Federico Romero (27), que se encuentra en libertad, defendido por los doctores Lorena Romero y Cristian Baldunciel.

Este miércoles, pudo saber 03442, el defensor de Villarreal, solicitó la morigeración de la prisión preventiva de su asistido, quien se encontraba detenido desde el día del crimen y alojado en la UP2 de Gualeguaychú, encontrándose presente en Sala la fiscal del caso, doctora María Becker, quien se opuso y solicitó que el acusado continuara en la Unidad Penal.

Ambas partes expusieron los motivos de sus posturas, lo que fue escuchado atentamente por la jueza, quien consideró que el hecho de que Villarreal sea nacido en Buenos Aires, no implicaría riesgo de fuga y no hay elementos concretos en los dichos fiscales para sostener este riesgo. También tomó en cuenta que en el caso de Romero, coimputado, se encuentra en libertad y cambian las condiciones de prisión de Villarreal no implicaría riesgo de entorpecimiento, lo que bien podría hacer el otro acusado, destacando que ambos coimputados tienen los mismos amigos y conocidos.

Por todo esto, la jueza consideró que se podía cambiar las condiciones de detención de Villarreal, disponiendo en definitiva que salga de la Unidad Penal y se aloje en el domicilio familiar, a cuidado y responsabilidad de su madrastra, quien fue a la audiencia y se hizo responsable de que el joven cumpla con las reglas impuestas y no salga del domicilio.

Respecto al hecho en sí, según surge de lo actuado, tanto Villarreal, que dicen ocultó el arma, como Romero, tenían cuchillos en ese momento y atacaron a la víctima, por lo que todavía no estarían claro las responsabilidades.

Tras la audiencia, en la cual la fiscal había solicitado se mantenga el alojamiento en la UP2 por 30 días, se supo que la doctora María Becker solicitará en los próximos días una reconstrucción de los hechos, para tener más en claro lo que sucedió esa madruga, siendo importante destacar que días pasados el doctor Ernesto Figún, abogado querellante que representa a la familia del joven asesinado, había solicitado la detención de Romero, lo que por el momento no se realizará y se esperan nuevas pericias.

La familia

Tal como lo informáramos en 03442, la familia designó abogado querellante al penalista Ernesto Figún, por lo que esperan poder intervenir en el caso y en lo que será el juicio oral.

Más allá de esto, Mariana (madre de Kevin) y María, la tía del joven quienes se mostraron indignadas por la libertad de Romero, contaron algunos detalles de la causa en una entrevista realizada en el programa Derecho Radial, que llevan adelante Federico y Carlos Ferreyra por radio Total de Concepción del Uruguay y Río FM de Colón.

En la misma narraron quienes son los involucrados y en qué condiciones se encontraban, lo que cambió en las últimas horas respecto a Villarreal y seguramente generará polémica en la familia del joven fallecido.

También contaron que Kevin recibió tres puñaladas de costado y que habría un video en el cual se ve lo sucedido, asegurando que Villarreal declaró que lo mataron entre los dos y que en la causa ya pasaron a declarar cerca de 30 testigos.

Seguramente los últimos acontecimientos en torno a la causa, van a generar malestar en la familia de la víctima, pero habrá que esperar los pasos de la Fiscalía para lograr más elementos que permitan dar mayor fuerza a la acusación y llevar a los responsables a juicio.