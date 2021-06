Dictaron la prisión preventiva a sujeto acusado de violencia de género

En audiencia realizada este jueves en el Juzgado de Garantías de la ciudad de Concepción del Uruguay, se dispuso la prisión preventiva de un sujeto acusado de violencia de género, medida solicitada por el fiscal interviniente, doctor Diego Rueda.

Se trata de David Orlando Lucero, (a) «Carretilla» de 32 años de edad, quien llega representado por el defensor particular, doctor José Pedro Peluffo.

Este individuo fue detenido por personal policial a solicitud de la Fiscalía, acusado de que en horas de la mañana del día 13 de septiembre de 2020, desde la Unidad Penal Nº4, lugar en donde se encontraba alojado cumpliendo pena privativa de la libertad, la llamó por ex esposa, amenazándola de que le iba a sacar su hijo si no le permitía verlo y si ella no quería volver con él la mataría.

Por otra parte, 21 de enero de 2021, cuando Lucero iba en un Renault Megane de color azul, con fines de amedrentamiento realizó reiterados disparos con un arma de fuego frente a la vivienda domicilio de su ex pareja, quien en dicho momento se encontraba en el interior.

Como tercer hecho, este lunes 14, aproximadamente las 13.30 hs., cuando su ex mujer se encontraba con su nueva pareja en la vereda de la puerta de su domicilio sito en Barrio La Tablada, Lucero llegó en una motocicleta de color azul marca Yamaha YBR 125, instante que comenzó a amenazarlos con un arma de fuego de puño, lo que motivó que la mujer activara el botón antipánico.

Fue así que se llega a esta instancia, en la cual el doctor Diego Rueda imputa los delitos de “Amenazas coactivas (primer hecho) (art. 149 bis. 2º párrafo) y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego” (segundo hecho y tercer hecho) (art. 149 bis 1º parrafo) todo en un contexto de violencia de género y arts. 4 y 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, todo ello en Concurso Real entre sí (art. 55) y solicitó la prisión preventiva de “Carretilla”, considerando que existen riesgos procesales y que cuenta con un historial, ya que fue condenado Lucero por un hecho sucedido en Colón, cuando el imputado gozaba de salidas.

A su turno, el defensor, cuestionó el argumento de la Fiscalía criticando a quienes concubino de la víctima a quien sindica como único testigos de los hechos y destacó que el mismo cuenta tambien con antecedentes, recordando que el hecho de la balacera no pudo acreditarse porque no se hallaron pruebas y que tampoco pudieron probar las supuestas amenazas realizadas por Lucero desde la cárcel.

Peluffo cargó duro contra los fiscales señalando que “se pretenden dueños de la libertad de las personas, y no hay acopio mínimo de elementos probatorios, para determinar la probabilidad de autoría de su defendido” y que hay animadversión de la denunciante contra su pupilo.

Oídas las partes, el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, dispuso la prisión preventiva del imputado por el término de cuarenta y cinco días y su alojamiento en dependencias de la Comisaría Primera.