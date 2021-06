Derrota de Parque en el cierre de temporada

Parque jugó su último juego en condición de local (algo que hasta parece raro por la situación atípica que nos toca vivir) y lo hizo ante el segundo de la zona sur Villa Mitre.

Se vio un gran juego entre Parque y Villa Mitre, parejo durante todo el trascurso y que pudo ser para cualquiera de los dos. La visita pudo manejar un poco más los tiempos y por eso se quedó con la victoria de 84 a 73.

El capitán bahiense José Gutiérrez con 23 tantos fue el goleador del encuentro y Franco Amigo, con 19, fue el otro destacado en el conjunto que dirige Lisandro De Tomasi, mientras que en el conjunto que comanda Damián Gamarra, Guido Cabrera con 18 y Tomás Fabricius con 15 fueron los goleadores de su equipo. Mendoza, Salguero y Moreno fueron los jueces del encuentro mientras que Eduardo Soria fue el comisionado.

Al término del encuentro, Gamarra dialogó con el responsable de prensa de Parque Sur

¿Cómo fue el juego y que análisis haces de tu equipo luego de un duro encuentro ante un rival de gran nivel?

«La verdad que estamos contento porque jugamos con nueve jugadores, todos tuvieron su participación, pudieron no solo jugar sino además anotar y en ningún momento se resintió el equipo dentro de lo lógico, jugaron todos, rotamos el banco y la verdad que estamos contento porque todos fueron importantes para el equipo. Ya sabemos que hay algunas desventajas con respecto a la edad y todo, pero la verdad que hoy competimos de igual a igual hasta el final. Villa Mitre puso recién a los jugadores que menos utiliza faltando un minuto veinte para el cierre del juego, jugó con los cinco o seis titulares durante treinta y nueve minutos y recién ahí se pudo destrabar un poquito el partido a favor de ellos y la verdad que estamos bastante contento con lo que hizo el equipo nuestro».

Hablando de la edad, hoy los más chicos del equipo, Lanzi, Torres, Lutter y Piccart parecían que tenían años jugando la Liga, por la confianza y como jugaron con y sin la pelota, tomando decisiones en el tiro….

Mucho mérito de ellos, no es fácil, yo me imagino muchas personas, muchos jugadores con 15, 14 años. Si me hubiera tocado que me pongan en la cancha a los 14 a jugar con estas bestias quizás que te tiemblan las piernas y la tiras para arriba y no le pegas a nada. Uno a ellos les exige como a los mayores y los chicos responden, así que la verdad que bien por ellos.

Me gustaría que todos los chicos del club vean que es posible jugar, si bien hay que esforzarse no es algo imposible que sepan que entrenando y dedicándole tiempo a mejorar algunas cuestiones que todos tengan la posibilidad de participar del equipo en un futuro.

Mas allá de lo deportivo, que es lo que más te gustó de este equipo, ¿de dirigir a este equipo?

Lo actitudinal, porque sabiendo que tener seis jugadores menos no es normal en ningún deporte. Ir a jugar con seis jugadores menos, plantarse a jugar un partido con tantas bajas sabiendo que la desventaja a priori era muy grande, jugar de igual a igual, mentalmente es un gran mérito, me sorprendieron, en los últimos cinco partidos este equipo me sorprendió.