Derrota de Gimnasia en el Núñez

El primer tiempo ante Depro fue una muestra de eso, para que se termine en cero. En la parte final, cuando en el Núñez se acomodaban para el segundo, la experiencia de Robles llevó al mediocre Jonathan Correa a pitar penal que Echague definió también con la experiencia que le regala su larga carrera.

El Lobo lo buscó más, Orcellet arriesgó con tres en el fondo y sumó más en el ataque, pero la debilidad goleadora del equipo no encontró la chance del empate. Pitazo y cierre de una tarde fría, muy fría. Gimnasia se fue en perdedor, sumando más minutos para que el futuro sea más promisorio cuando se regrese con todo. Ojalá se siga respaldando a este grupo de gurises, con tranquilidad, sabedores que la reconstrucción es general.

Resultados de la fecha 9

Boca Unidos 1 (Sebastián Luna) – Gimansia y Tiro 3 (Chaves y dos de Carrasco)

Racing de Córdoba 3 (dos de jara y Rodríguez) – Belgrano de Ramallo 0

Douglas Haig 0- Belgrqano de San Francisco 0

Chaco For Ever 2 (Ibarra y Barinaga) – Unión de Sunchales 2 (Federico y Alberione)

Central Norte 4 (Barbero, Giménez y dos de Magno) – Crucero del Norte 1 (Motta)

Sportivo Las Parejas 2 (dos de Salvatierra) – Sarmiento de Resistencia 2 (Lavezzi e/c y Cevasco).

La próxima fecha

10ma. fecha –

DEF. BELGRANO vs. G. ESGRIMA

CRUCERO DEL N. vs. C. FOR EVER