Crimen en Barrio Villa Itapé: Pidieron la detención de un segundo implicado y trataron la situación del principal acusado

Se desarrolló una audiencia en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, para tratar la situación procesal de un sujeto acusado de ser coautor de un crimen ocurrido el 13 de junio de 2020, en el Barrio Villa Itapé, cuando alrededor de las 4 de la madrugada, en inmediaciones de calles Ereño y 24 del Oeste, se produjo una pelea, en la cual Kevin Ríos de 19 años fue herido de arma blanca, lo que provocó su muerte.

Por el caso, fueron imputados, Nicolás Exequiel Villarreal (23), actualmente detenido y representado por el doctor José Pedro Peluffo y Damián Federico Romero (27), que se encuentra en libertad, siendo defendido por los doctores Lorena Romero y Cristian Baldunciel.

A casi un año del crimen, el abogado de la familia de la víctima, cumpliendo su rol de querellante, doctor Ernesto Figún, solicitó medidas de coerción para con Romero, esperando que se haga lugar a la prisión preventiva del mismo.

En su argumento, el letrado dijo que este individuo amedrentó a testigos del incidente y amenazó a los padres del joven asesinado, razón por la cual solicitó la detención de Romero por el término de 90 días, ya que el coautor Villarreal está preso desde el año pasado.

Figún insistió que debe corresponderle a Romero la misma situación, para resguardar a los testigos que deben deponer en un futuro juicio oral, recordando además que este sujeto se dio a la fuga tras el crimen.

Por su parte, la Fiscalía no habrá de acompañar el pedido de la Querella; han analizado las constancias obrantes en la causa y resalta que a partir de las pericias recibidas, se imputó el homicidio a Romero en carácter de co- autor. Las situaciones de Romero y Villarreal son diferentes, ya que Romero tiene familia y trabajo, pero Villarreal no tiene arraigo.

La Defensa de Romero explicó que son falsos los términos en que la querella se refiere a su asistido, ya que no existió la fuga y entiende que su asistido no fue autor de los hechos que se atribuyen y que siempre estuvo a derecho.

Peluffo solicitó la libertad de su cliente que está preso hace casi un año y recordó que las manchas de sangre en las zapatillas de Romero eran compatible con la de la víctima, tirando por tierra la excusa del imputado que dijo era suya.

Tras escuchar a las partes, la doctora Melisa Ríos, dispuso no hacer lugar al pedido de la Querella e impuso reglas de conducta a Romero, pero dejó abierta la posibilidad de presentación del querellante en caso de tener más elementos que ameriten la detención del coimputado. Respecto a Villarreal, este continuará detenido bajo prisión preventiva.