Con la presencia de la Ministra Marisa Paira, se reunió la Mesa local de Primera Infancia  

De manera virtual, y con la asistencia de la Ministra de Desarrollo Social Marisa Paira de manera presencial, se llevó adelante el segundo encuentro de la Mesa Local de Primera Infancia. Se trata de un espacio de abordaje y atención de los derechos de la niñez. Además el intendente Martín Oliva junto a la Ministra Paira mantuvieron reuniones de trabajo para avanzar en la concreción de otros proyectos.

Este martes, el intendente Dr. Martín Oliva recibió a la Ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos Marisa Paira, para tratar una agenda vinculada al programa de Primera Infancia que implementa el municipio desde el inicio de la gestión, y para trazar líneas de acción conjunta en este sentido.

En este marco, con la presencia de la ministra Marisa Paira, el Municipio a través del intendente Dr. Martín Oliva, la secretaria de Desarrollo Social Marianela Marclay, el secretario de Salud Miguel Toledo, y Ana María Díaz, Directora Departamental de Educación, encabezaron la reunión virtual de la Mesa Local de Primera Infancia, que integran autoridades policiales, judiciales, educativas y religiosas y a la que se sumaron 64 personas.

Allí avanzaron en el abordaje conjunto de las temáticas vinculadas a los derechos integrales de la niñez, en lo sanitario, social, educativo y jurídico; y se estableció un plan de acción 2021. Todas las actividades de manera articulada con la mesa provincial, de la que participa la ministra Paira.

Al abrir el encuentro, el intendente Dr. Martín Oliva señaló: “Hoy es una fecha particular, hoy hace dos años que ganamos las elecciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque durante seis meses yo dije que íbamos a hacer varias cosas, muchas hemos podido hacer y entre ellas, una de las que insistí era que nos íbamos a ocupar de la primera infancia. Y creo que ese andar es coherencia en acción, y no palabras. Y para eso tengo que agradecerles la enorme generosidad de ustedes de estar acá; y también para mí es muy importante decir que estamos dispuestos todos los funcionarios, a escucharlos y aprender porque ustedes saben mucho. Nunca vamos a estar impermeables a escucharlos; aprender y poder aplicar lo que nos hagan ver, no tenemos la verdad absoluta. Sí, trabajamos mucho tiempo en el terreno, pero no quisiera que haya un lugar donde un nene o una nena no esté cerca nuestro”.

“Con mucha convicción, quiero agradecerles que estén acá. Y que sepan que estamos dispuestos a escuchar, a aprender y a sumar todo lo que no estemos haciendo. Y que siempre, cada sugerencia, cada aporte, será de mi parte enormemente agradecido”, agregó.

En otra parte de su discurso, Oliva indicó: “Estamos convencidos de lo que hacemos, hacia donde vamos, de las medidas que tomamos, de orgullosamente tener pronto nuestro Centro municipal de Primera Infancia con un microcine para que nuestros chiquitos de las zonas más vulnerables tengan todo lo que tienen que tener. Y el gobierno provincial está llevando adelante el programa provincial “Presentes” que también apunta a lo mismo que buscábamos a hacer desde la Primera Infancia que tiene que ver con el seguimiento para que las niñas y niños no dejen de asistir a la escuela: al primario o al secundario y esto es parte de un espacio político que nos representa”.

“Seguiremos trabajando de manera mancomunada, y gracias a su aporte podremos seguir sosteniéndolo”; concluyó.

Por su parte, la ministra Marisa Paira, resaltó: “El municipio de Concepción del Uruguay tiene en la agenda pública a la primera infancia como eje fundamental, que también lo tienen el gobierno provincial y nacional”.

“Fíjense que en la apertura de la Mesa del Plan Argentina contra el Hambre nuestro presidente Alberto Fernández marcó como prioridad el eje de la primera infancia. Lo mismo ha entendido nuestro Gobernador que creó el año pasado la mesa provincial de primera infancia desde donde se acompaña esta estrategia local de primera infancia que implica no sólo lo que es el cuidado y espacios de cuidado que tiene el municipio para atender a la población de mayor vulnerabilidad sino todas las estrategias que emplea el municipio de manera articulada con salud, desarrollo social, con la justicia, con educación para pensar en la inclusión desde la igualdad de condiciones en la población de 0 a 4 años que para nosotros es fundamental en clave de accesibilidad de derechos”, aseveró.

Posteriormente las y los representantes de las diversas instituciones y organismos que participaron tuvieron la oportunidad de desarrollar su exposición en las distintas temáticas en relación a la primera infancia, durante dos horas y media.

Más sobre la Mesa

La conformación de esta mesa, quedó plasmada a través de dos documentos que se confeccionaron el año pasado. Por un lado, Oliva entregó a la Ministra Paira el Decreto municipal Nº 26.584 que establece la creación de la Mesa Local de Primera Instancia en la órbita de las secretarías de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad, y por el otro, la firma del acta constitutiva de la mesa local que estuvo a cargo del Intendente, de la Ministra de Desarrollo Social y del Presidente del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia (COPNAF).

El objetivo general de la mesa es garantizar el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños y niñas en estado de vulnerabilidad social entre los 45 días y 4 años de edad inclusive.

El programa tiene una perspectiva de abordaje multidisciplinario donde acompaña el crecimiento y el desarrollo a la población etaria más vulnerable como política de estado, con una mirada integral de la salud y la educación. Esto implica acompañar y garantizar no solo la alimentación y la salud sino también su integridad física, mental y emocional. Esta mirada concibe a los niños y niñas como sujetos de derechos.