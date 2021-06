Comunicado filial de Racing

Estimados académicos.. para mañana Viernes la Filial NO CONVOCA A NINGUN ENCUENTRO o reunión para el partido final frente a Colón de Santa Fé.

Si mañana logramos ganar solo vamos a realizar una CARAVANA (saliendo desde la Sede, al lado de la «Parrilla Monumento») por la 9 de Julio para que se vayan sumando.

Por favor, no más que eso, hagamos mucho ruido pero no nos bajemos del auto. Seamos conscientes del momento que atravesamos cuidando nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, y a la vez no compliquemos más a nuestros queridos (y agobiados) profesionales de la salud y demás personal sanitario que incansablemente luchan día a día por salvarnos la vida.

Por favor.. que la pasión no nos ciegue, ya tendremos tiempo para festejar como nos merecemos..

Saludos cordiales

Comisión Directiva Filial Racing CdelU