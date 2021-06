Columna de Astronomía: Meteoritos y demás yerbas

Ésta semana que pasó, nos hemos visto bombardeados por la noticia del avistamiento de un “bólido celeste” en nuestra zona.

Hace ya un tiempo, habíamos tratado el tema de las lluvias de estrellas: https://03442.com.ar/2021/05/columna-de-astronomia-hablemos-del-cometa-halley/

Bien, tratemos de comprender lo que ha llamado tanto la atención: el espacio no se encuentra tan “vacío” como se cree, hay muchas rocas, de diferentes tamaños, así como cuerpos metálicos, la mayoría de hierro dando vueltas en el espacio.

Algunos de éstos elementos, como lo comentamos en el artículo mencionado anteriormente, son producto de la desintegración de los cometas en cada vuelta que dan alrededor del Sol.

Otros, son elementos que estaban en el cinturón de asteroides y que han sido desplazados de sus órbitas por efectos gravitacionales, otros, provienen de la nube de Oort ( ver https://03442.com.ar/2020/11/columna-de-astronomia-la-nube-de-oort/ ) y otros del cinturón del Kuiper (ver https://03442.com.ar/2020/11/columna-de-astronomia-el-cinturon-de-kuiper/), cuando algún objeto es influenciado por efectos gravitacionales de estrellas cercanas ó de objetos fríos que deambulan, los desplazan y puede ser que se conviertan en cometas si caen al Sol en una órbita elíptica ó, simplemente comienzan a deambular por el espacio.

También hay cuerpos que provienen del espacio profundo, es decir de más allá de la influencia gravitacional del Sol.

Antes de comenzar, debemos definir y diferenciar un meteorito y un meteoro.

Un meteorito es un cuerpo (meteoroide) que alcanza la superficie de un planeta debido a que no se desintegra por completo en la atmósfera, mientras que, el meteoro es la estela luminosa dejada al desintegrarse.

A diferencia de los asteroides, los meteoritos son de menor tamaño, que va desde los 100 micrómetros hasta un máximo de 50 mts. de diámetro.

Ahora bien, ya teniendo un poco de conocimiento y teniendo un poco más claro el concepto entre meteorito, meteoro y asteroide, podemos comenzar con la clasificación de los metoritos y sus colores.

Existen unos 50 tipos de meteoritos, sin embargo todos ellos pueden agruparse en tres tipos básicos: Pétreos, como una roca, Metálicos, como el acero, y Mixtos, pétreo-metálicos

Cuando un cuerpo de éste tipo ingresa en la atmósfera, por la fricción con los gases que componen la atmósfera, se calienta, es el mismo efecto que sufren los cohetes y transbordadores espaciales al regresar a la Tierra, haciendo que adquieran temperaturas enormes para los parámetros que manejamos (3000 grados centígrados !!!). Si recuerda, estimado lector, el transbordador Discovery sufrió la rotura y desprendimiento de varias de las placas que lo protegían de la temperatura y éso ocasionó que al volver a la Tierra, el 1 de febrero de 2003 se incinerara a unos 20 kilómetros de altura.

Entonces los meteoritos, cuando ingresan a nuestra atmósfera, se calientan, transformándose en un “bólido de fuego”; fué éso lo que se vió a principios de la semana, debe haber sido un pedacito de meteorito (cuerpo celeste compuesto principalmente de metales), de unos 5 centímetros de diámetro.

Al tomar temperatura, como comentamos anteriormente, se queman los componentes químicos del cuerpo, cada elemento al quemarse tiene un color particular, en la imagen siguiente, se puede ver el color y el elemento químico que lo produce:

Aunque ésto no es tan así !!!, resulta que los elementos de los cuerpos pueden ser que se mezclen con los elementos que hay en nuestra atmósfera, dando así un color de la llama que no es realmente originado por el elemento en el cuerpo (digamos, se mezclaron los componentes y se quema algo que no estaba originalmente en el cuerpo celeste).

Sigamos: resulta que la temperatura que adquiere, es muy alta, haciendo que el cuerpo celeste se caliente completamente, entonces, los materiales que estaban congelados en su interior, se volatilizan, pasan al estado gaseoso en forma instantánea, lo que actúa como una explosión, rompiendo el cuerpo en varios pedazos, éso es lo que se vió: que se partió en varios pedazos.

Éstos cuerpos son tan pequeños (como comentamos unos 5 centímetros de diámetro) que se desintegran completamente antes de llegar al suelo, cuando son más grandes, alcanzan a llegar trozos al suelo y se ven algo así:

Es un pedazo de metal, pesado, normalmente desvían el campo magnético (están formados por Hierro, en la antigüedad, se hacían las espadas con meteoritos, única forma de obtener hierro y éso les daba a los poseedores – normalmente Reyes, Faraones – no sólo el poder de tener una mejor arma que los demás, sino el poder divino pues estaban fabricados con elementos que provenían del cielo), los huecos que se ven, son debidos a la temperatura, que ha fundido el metal, lo ha hecho hervir y se expulsó del cuerpo celeste.

Actualmente, se han realizado cálculos y se ha llegado a la conclusión, casi unánime que anualmente a la Tierra caen unos 16 000 kilos de meteoritos (hace unos años, se pensaban que eran por lo menos 200 000 toneladas anuales).

Cuando se mira el cielo en una noche estrellada, se pueden ver, casi siempre las “estrellas fugaces”, bien, ésos son meteoritos, casi siempre son no mayores que un grano de arena !!!, cuando son más grandes, tal cual el que nos interesa, ingresan a la atmósfera transformándose en bólidos que es lo que pasó en ésta semana pasada.

Mañana lunes, 21 de junio, comienza el invierno: exactamente mañana, lunes 21 de junio a las 00 hora 32 minutos Hora Oficial Argentina, es el solsticio de invierno, es el “la noche más largo del año ó el día más corto del año”, dando origen al Invierno en el hemisferio Sur; en ése momento el Sol estará lo más al Norte posible, a partir de éste momento, día a día, se irá moviendo un poquito hacia nuestro Sur para dar paso a las estaciones más lindas: Primavera y Verano.

Como dato, mañana, 21 de junio, el Sol saldrá a las 07:55 y se pondrá las 17:55, tendremos entonces 10 horas de iluminación solar y 14 horas de Sol bajo el horizonte.

Para saber más del evento astronómico, ver la columna del año pasado: https://03442.com.ar/2020/06/columna-semanal-de-astronomia-el-solsticio-de-invierno/

Así que les deseamos Feliz comienzo del Invierno !!

